Marvel’s Avengers: Next-Gen-Upgrade verfügbar – so groß ist die PS5-Version

"Marvel's Avengers" ist ab heute für PS5 erhältlich – inklusive des neuen Hawkeye-DLCs.

Die angekündigte PS5-Version von „Marvel’s Avengers“ ist jetzt im PlayStation Store verfügbar. Dadurch erfahren wir die Dateigröße des Superhelden-Titels: Auf der neuen Sony-Konsole wird ein Speicherplatz von 74 Gigabyte benötigt.

Neben dem Hauptspiel sind die zwei Download-Erweiterungen mit Kate Bishop und Hawkeye enthalten. Letzteres ist, genau wie die PS5-Version, heute veröffentlicht worden. Selbstverständlich sind alle bisher veröffentlichten Patches mit diversen Fehlerbehebungen enthalten.

Auf der Xbox Series X/S fällt die Speichergröße noch üppiger aus. Satte 106 Gigabyte werden benötigt, um das Spiel herunterladen zu können.

2 verschiedene Grafik-Modi enthalten

Falls ihr bereits eine PS5 besitzt, könnt ihr „Marvel’s Avengers“ ab sofort mit aufgewerteten Texturen, realistischeren Zerstörungen und verbesserten Reflexionen genießen. Ihr habt die Wahl zwischen einem 4K-Modus mit reduzierter Framerate und einem Performance-Modus, der euch 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p bietet.

„Marvel’s Avengers“ wird auch in Zukunft fleißig unterstützt. Dies versicherten die Entwickler der Community in einem Livestream auf Twitch. In den kommenden Monaten werden dem Spiel weitere Inhalte hinzugefügt. Vermutlich befindet sich auch schon das dritte DLC in Entwicklung. Weitere Skins für die bestehenden Superhelden könnten ebenfalls ihren Weg in das Spiel finden.

Wegen eines kürzlich veröffentlichten Updates steigt ihr mittlerweile übrigens langsamer im Level auf. Vorher war es möglich, pro Mission bis zu drei Stufen aufzusteigen, was nun der Vergangenheit angehört. Dadurch soll die Relevanz eines aufgestiegenen Levels erhöht werden.

„Marvel’s Avengers“ ist für PS4, Xbox One, Google Stadia, PC und ab heute auch für die New-Gen-Konsolen verfügbar.

