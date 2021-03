Overcooked! All You Can Eat: Ab sofort für die PS4 erhältlich – Trailer

Wie die Entwickler von Ghost Town Games bekannt gaben, ist "Overcooked! All You Can Eat" ab sofort auch für die PlayStation 4 erhältlich. Ein Trailer stellt den chaotischen Coop-Spaß vor.

Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichten Team 17 und die Entwickler von Ghost Town Games „Overcooked! All You Can Eat“ für die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5.

Wie die beiden Studios bekannt gaben, ist das Komplettpaket mit sofortiger Wirkung auch für die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich. Wer mit „Overcooked“ bisher nicht in Kontakt kam, sollte einen Blick auf den passend zum heutigen Release von „Overcooked! All You Can Eat“ für weitere Systeme ins Rennen geschickten Trailer werfen. Diesen haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Das wird euch geboten

Offiziellen Angaben zufolge umfasst „Overcooked! All You Can Eat“ alle bisher veröffentlichten Inhalte und bringt somit mehr als 200 Levels aus beiden Spielen, diverse DLCs, sieben neue Levels sowie den brandneuen Assist-Modus mit sich. Auf der PS4 Pro und der Xbox One X wird zudem eine Unterstützung von 4K und 60FPS geboten, während sich Switch-Spieler mit 30FPS arrangieren müssen.

„Die Spieler erhalten nicht nur drei neue und exklusive Köche, sie können auch aus dem gesamten Back-Katalog von über 80 unheilvollen Köchen wählen, von denen jeder mindestens eine brandneue alternative Skin-Variante besitzt. Nur für eine begrenzte Zeit steht The Muppet’s Swedish Chef zum kostenlosen Download für alle Overcooked! All You Can Eat-Spieler bereit“, so die offizielle Beschreibung weiter.

