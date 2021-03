Outriders: Weiteres Update nimmt Verbesserungen an der Demo vor

"Outriders" erscheint am 1. April 2021.

In der kommenden Woche wird der von People Can Fly entwickelte Rollenspiel-Shooter „Outriders“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Outriders“ auf sie zukommt, wurde vor ein paar Tagen eine kostenlose Demo veröffentlicht. Diese wurde vom polnischen Studio nun mit einem weiteren Update versehen, das zum einen Absturzursachen behebt und kleinere Verbesserungen vornimmt. Darüber hinaus wurde die Empfindlichkeit des Touchpads auf den PlayStation-Konsolen verringert.

„Outriders“ wird am 1. April 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten bereits zum Launch die Möglichkeit, das neue Werk aus dem Hause People Can Fly ohne weitere Kosten herunterzuladen und zu spielen. Eigenen Angaben zufolge verfolgt das polnische Studio bei „Outriders“ bewusst einen Oldschool-Ansatz und wird komplett auf Mikrotransaktionen verzichten.

Denkbar wäre allerdings, dass „Outriders“ nach dem Release mit einem Battle-Pass versehen wird. Dies sei jedoch vom Feedback der Spieler abhängig. Selbiges gilt für die Möglichkeit, den Rollenspiel-Shooter nach dem Release mit zusätzlichen Inhalten zu versehen.

Wie kürzlich versichert wurde, müssen sich Besitzer der alten Konsolen Xbox One und PlayStation 4 keine Sorgen um die Performance von „Outriders“ machen. Auch auf der alten Konsolen-Generation soll der Titel demnach entsprechend rund laufen.

The Outriders Demo has been updated.

This one's a smaller patch, but we're sure that PlayStation players will be happy to see the reduction in Touchpad sensitivity.

Download the Outriders demo here: https://t.co/yf087jsfYY pic.twitter.com/GAkN8FGvha

— Outriders (@Outriders) March 24, 2021