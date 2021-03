PS4 & PS5: Spiele-Releases der neuen Woche

In den kommenden Tagen wartet mal wieder Videospiel-Nachschub auf PlayStation-Spieler. Insgesamt dürft ihr euch in der nächsten Woche auf acht neue Titel freuen.

Nächste Woche erscheinen acht neue Spiele für PS4 und PS5.

An dieser Stelle möchten wir mal wieder einen Blick in die nächste Woche werfen und uns jene Games näher ansehen, die in den kommenden Tagen für PS4 und PS5 erscheinen. Nachdem die Anzahl neuer Games zuletzt recht beachtlich war, erscheinen kommende Woche „nur“ acht neue Spiele. Welche das genau sind, das möchten wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen.

DOOM 3: VR Edition (PS4, PSVR)

Release: 29. März 2021

Den Anfang in der kommenden Woche macht der Ego-Shooter-Klassiker „DOOM 3“, dessen VR Edition erstmals den Weg auf die PlayStation 4 findet. Im Laufe der Story ist es noch immer eure Mission, den ruchlosen Experimenten der UAC auf den Grund zu gehen und allerlei Monster zu erledigen. Mit enthalten sind übrigens ebenfalls die beiden Erweiterungen „Resurrection of Evil“ und „The Lost Mission“ in einer speziell für PlayStation VR überarbeiteten Version. So sollt ihr den Schrecken des Horror-Ego-Shooters hautnah erleben und die düstere Atmosphäre noch tiefer einsaugen können.

Auto Chess (PS5)

Spielerisch sollt ihr Dank der Bewegungssteuerung um Ecken spähen und eure Schüsse noch präziser platzieren können als im Original. Auch eine 180-Grad-Schnelldrehfunktion hat es ins Spiel geschafft, mit denen ihr blitzschnell all jenen Dämonen den Garaus macht, die sich feige von hinten an euch heranschleichen wollen. Falls ihr noch mehr über die VR-Version des Titels wissen möchtet, empfehlen wir euch einen Blick in diesen Artikel im offiziellen PlayStation Blog.

Release: 30. März 2021

Seit Dezember 2020 ist das Strategiespiel „Auto Chess“ bereits für die PlayStation 4 verfügbar und nun wagt es auch den Sprung auf Sonys New-Gen-Konsole. Natürlich soll das Spiel auch von der leistungsstärkeren Hardware der PS5 profitieren und schnellere Ladezeiten, feinere Animationen und eine höhere Auflösung bieten. Darüber hinaus wird der Titel ebenfalls das haptische Feedback des DualSense-Controller unterstützen. Außerdem dürfen sich PlayStation-Spieler auch noch über einige exklusive Inhalte freuen.

Ansonsten bleibt spielerisch alles so, wie es bereits auf der PS4 war. Es warten über 70 spielbare Schachfiguren, deren einzigartige Fähigkeiten ihr geschickt einsetzen müsst, um die Spielwelt zu beherrschen. Ihr könnt weitere Schachfiguren sammeln und diese verbessern, was ihr auch tun solltet, um möglichst starke Kombinationen bilden zu können. Für einige Tipps zum Spiel möchten wir euch diesen Beitrag im PlayStation Blog ans Herz legen.

Disco Elysium: The Final Cut (PS4, PS5)

Release: 30. März 2021

Lange haben Fans darauf gewartet und vergangene Woche erfolgte endlich die Bestätigung: „Disco Elysium: The Final Cut“ erscheint auch für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Der Titelzusatz kommt dabei übrigens nicht von Ungefähr, denn diese Version kommt im Vergleich zum Original mit einigen Verbesserungen und Extras daher. Unter anderem fügt sie dem Spiel eine vollständige englische Sprachausgabe hinzu und erweitert die Haupthandlung um vier Nebenmissionen.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler ebenfalls verbesserte Animationen, verbesserte Charakterportraits sowie neue Licht- und Soundeffekte, die für ein besseres Spielerlebnis sorgen sollen. Oben drauf kommen außerdem noch neue Zwischensequenzen, neue Kleidung und neue Charaktere. Die Macher haben also ein pralles Paket für alle wartenden Spieler geschnürt. An der eigentlichen Story ändert sich hingegen nichts: Ihr spielt einen Kommissar, der ohne Erinnerungen in einem verwüsteten Zimmer erwacht und anschließend die Einzelteile seines Lebens wieder zusammensetzen muss, während er zeitgleich einen Mordfall untersucht.

I Saw Black Clouds (PS4)

Release: 30. März 2021

Ein etwas anderes Spiel erwartet euch nächste Woche mit „I Saw Black Clouds“. Das Besondere an diesem Titel ist, dass ihr nicht mit virtuellen Charakteren interagiert, sondern mit echten Schauspielern. Im Zentrum der Geschichte des Spiels steht Kristina, die in ihre Heimat zurückkehrt, nachdem sich eine Freundin von ihr das Leben genommen hat. Fortan versucht sie, die dunklen Geheimnisse rund um den Tod ihrer Freundin aufzuklären, unwissend, dass sie dadurch sich und die Menschen, die sie liebt, in Gefahr bringt.

Das Spiel überlässt es euch, wie ihr mit den verschiedenen Charakteren interagiert und welche Entscheidungen ihr trefft. Jede Wahl soll den Verlauf und die Entwicklung der Figuren aktiv beeinflussen. In welche dramatischen Richtungen sich die Geschichte entwickelt, liegt also ganz in euren Händen. Die Hauptrolle der Kristina spielt übrigens Nicole O’Neill, die ihr eventuell aus „Penny Dreadful“ oder „Red Sparrow“ kennen könntet.

Narita Boy (PS4)

Release: 30. März 2021

Steht euch der Sinn indes eher nach klassisch angehauchtem Retro-Spaß im Pixellook, könnte „Narita Boy“ einen genaueren Blick wert sein. Das Spiel wurde 2017 erfolgreich über Kickstarter finanziert und findet nun unter anderem den Weg auf die PlayStation 4. Der Held dieses Action-Adventures ist im sogenannten Digital Kingdom gefangen und muss nicht nur deren Geheimnisse erkunden, sondern auch die Welt retten.

Spielerisch will euch der Titel mit einem Mix aus Erforschen und vor allem knackigen Kämpfen in seinen Bann ziehen. Eure mächtigste Waffe ist dabei das Techno-sword, mit dem ihr euch euren schlimmsten Albträumen entgegenstellen müsst. Untermalt wird all dies von einem treibenden Soundtrack, der euch vor allem mit Synth-Sounds immer weiter vorantreiben will.

UnderMine (PS4)

Release: 30. März 2021

Auch Rougelike-Fans kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten, denn das Bergbau-Abenteuer „UnderMine“ erscheint für die PlayStation 4. Die Entwickler versprechen eine umfangreiche Welt, charmante Charaktere sowie eine spannende Geschichte voller Intrigen. Als Bauer werdet ihr in eine Goldmine geschickt, um dort für euren Boss zu schuften, der sich nicht dafür interessiert, dass euch blutrünstige Monster in Fetzen reißen wollen.

Ansonsten warten in den verzweigten Dungeon und Minen auf allerlei Flüche, Gebete, Relikte, Segen und Tränke, die euch dabei helfen können, den perfekten Durchlauf zu schaffen. Darüber hinaus warten dort auch diverse NPCs, die eurem Spielcharakter mal freundlich, mal feindlich gesinnt sind und euch entweder das Leben erleichtern oder noch viel schwerer machen können.

Outriders (PS4, PS5)

Release: 01. April 2021

Mit dem Loot-Shooters „Outriders“ buhlt in der kommenden Woche auch ein richtiger Blockbuster um die Gunst der Spieler. Der neue Titel der „Bulletstorm“-Macher entführt euch in der Rolle eines sogenannten Outriders auf einen fremden Planeten, der die neue Heimat der Menschheit werden soll. Doch natürlich läuft nicht alles nach Plan: Nach einem Unfall liegt der Hauptcharakter für 31 im Kälteschlaf ehe er wieder aufgeweckt wird und kurz darauf übermenschliche Kräfte erhält, mit denen er sich bösen Mächten entgegenstellen muss.

Spielerisch ist das Game im Grunde recht klassisch, denn ihr flitzt in bester Third-Person-Shooter-Manier von Deckung zu Deckung und versucht, euch einer Gegnerübermacht zu erwehren. Für das gewisse Etwas in den wirklich blutigen Gefechten sorgen die „Superkräfte“ des Hauptcharakters mit denen sich unter anderem die Zeit manipulieren lässt. Darüber hinaus warten zahlreiche Quests sowie natürlich haufenweise Loot auf euch – wahlweise sogar im Online-Koop, der übrigens auch Crossplay unterstützt.

Mittelborg: City of Mages (PS4)

Release: 02. April 2021

Falls ihr euch statt in martialische Schlachten lieber in ein neues Strategiespiel stürzen möchtet, könnt ihr dies mit „Mittelborg: City of Mages“ tun. Das namensgebende Mittelborg ist das Herz dieses Universums, in dem es Dutzende Welten und Rassen geben soll. Darüber hinaus versprechen die Entwickler hunderte einzigartige Ereignisse sowie zahlreiche miteinander verwobene Schicksale und Geschichten.

Eine besondere Rolle sollen dabei die Entscheidungen spielen, die ihr im Laufe der Kampagne treffen dürft. Ihr müsst Ressourcen sammeln, mit Bedacht agieren und dabei stets genau wissen, wann es an der Zeit ist, auch mal Risiken einzugehen, um die richtige Wahl zu treffen und eure Feinde in die Knie zu zwingen. Untermalt wird all dies von einem orchestralen Soundtrack, der euch immer weiter antreiben soll.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation