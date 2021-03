Oddworld Soulstorm: Im ausführlichen kommentierten Gameplay-Video vorgestellt

In wenigen Tagen wird "Oddworld: Soulstorm" unter anderem für die PlayStation-Plattformen veröffentlicht. Kurz vor dem offiziellen Release erreichte uns ein kommentiertes Gameplay-Video, in dem uns der cineastische Plattformer genauer vorgestellt wird.

"Oddworld: Soulstorm" erscheint Anfang April.

Mit „Oddworld: Soulstorm“ erscheint in wenigen Tagen das nächste Abenteuer des sympathischen Protagonisten Abe für die PlayStation-Plattformen und den PC.

Um euch kurz vor dem Release noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was das nächste Kapitel der „Oddworld“-Reihe technisch wie spielerisch zu bieten hat, stellten die Entwickler von Oddworld Inhabitans in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN ein umfangreiches kommentiertes Gameplay-Video zur Verfügung. In diesem werden verschiedene Aspekte von Abes Abenteuer beleuchtet.

Entwickler versprechen den nächsten großen Sprung der Franchise

„Oddworld: Soulstorm“ wird am 6. April 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie den PC veröffentlicht. PlayStation Plus-Abonnenten auf der PlayStation 5 erhalten bereits zum Release des Plattformers die Möglichkeit, diesen ohne weitere Kosten herunterzuladen und zu spielen. Grafisch wie spielerisch soll die Serie mit „Oddworld: Soulstorm“ laut offiziellen Angaben den nächsten großen Schritt nach vorne machen.

„Mit intelligenten neuen Mechaniken und tückischen neuen Apparaturen, die Gelegenheit zu hochexplosiver Hinterhältigkeit bieten. Dieses Spiel ist eine düstere Parabel und erzählt eine epische Geschichte von einer unbeständigen Gesellschaft, die an ihre Grenzen getrieben wird“, heißt es dazu.

Weitere Eindrücke und Details zu „Oddworld: Soulstorm“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

