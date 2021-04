PS Plus: April-Spiele ab morgen – März-Angebot endet

"Maquette" zählt zu den Spielen, die noch bis morgen "kostenlos" geladen werden können.

Vor einigen Tagen wurden die PS Plus-Spiele für den inzwischen gestarteten April bestätigt. Um welche Games es sich handelt, erfahrt ihr weiter unter. Zuvor möchten wir nochmals auf die auslaufende Möglichkeit hinweisen, die „Gratis-Games“ zu laden, die Sony für den vergangenen März bereitgestellt hat.

Noch bis zum morgigen Dienstag habt ihr die Möglichkeit, die Downloads zu starten, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen. Dazu zählt unter anderem „Maquette“, das direkt als PS Plus-Titel auf den Markt gebracht wurde. Hier die Übersicht über die PS Plus-Titel für März 2021:

PS Plus im April 2021

Morgen wird das Angebot ausgetauscht und es landen die Spiele in der Instant Games Collection, die PlayStation Plus-Mitglieder im April ohne Zusatzkosten auf ihre Konsole packen können. Mit dabei ist einmal mehr ein PS5-Spiel. Zu den PS Plus-Spielen im April zählen demnach:

Nachdem ihr die Spiele kostenlos in eure Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange ihr über eine gültige PS Plus-Mitgliedschaft verfügt. Im Fall der April-Spiele müsst ihr das Angebot bis zum 4. Mai 2021 in Anspruch nehmen. An diesem Tag werden die neuen PS Plus-Games freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt voraussichtlich am 28. April 2021.

PlayStation Plus kostet im Jahr rund 60 Euro und umfasst einige Vorteile. Dazu zählen nicht nur die monatlichen „Gratis-Games“ und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Als weitere Beigabe gibt es Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

