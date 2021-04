Disco Elysium – The Final Cut: Neuer Patch für die PlayStation-Konsolen verfügbar

"Disco Elysium - The Final Cut" leidet noch immer unter mehreren Bugs.

Der kürzlich angekündigte Patch mit der Nummerierung 1.3 kann jetzt heruntergeladen werden. Damit widmen sich die Entwickler erneut den PlayStation-Versionen von „Disco Elysium – The Final Cut“, die noch immer technische Probleme aufweisen.

Unter anderem werden durch den neuen Patch diverse Voice-Over-Glitches entfernt. An manchen Stellen wurde das Weiterkommen verhindert, was nun nicht mehr vorkommen sollte. Ansonsten gab es Probleme mit der Benutzerinteraktion, die ebenfalls beseitigt werden konnten. Darüber hinaus ist von zahlreichen kleinen Bugs die Rede, die eurer Spielerlebnis getrübt haben. Die genaue Auflistung der vorgenommenen Verbesserungen findet ihr in diesem Artikel.

Erst vor vier Tagen stellten die Entwickler Patch 1.2 zur Verfügung, der sich ebenfalls an die PlayStation-Spieler richtete. Dadurch konnten bereits einige Interaktionsfehler beseitigt werden.

Nächster Patch schon in Arbeit

Die Entwickler sind jedenfalls gewillt, die Probleme zeitnah in den Griff zu bekommen. Sie teilten zusätzlich mit, dass an Patch 1.4 bereits gearbeitet wird. Sobald wir hierzu etwas Neues erfahren, werden wir umgehend darüber berichten.

Related Posts

„Disco Elysium – The Final Cut“ ist am 30. März für PS5, PS4, Google Stadia und PC erschienen. Die Xbox-Versionen sollen im diesjährigen Sommer veröffentlicht werden.

Das Spiel enthält eine vollwertige Sprachausgabe und mehrere neue Inhalte. Darunter befinden sich vier Nebenmissionen, neue Cutscenes, neue Animationen und weitere Effekte. Wer sich die PS5-Version näher ansehen möchte, kann dies hier tun.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Disco Elysium