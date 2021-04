Call of Duty Warzone: Raven Software nennt erste Details zu Änderungen der dritten Season

In Kürze endet die zweite Season des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“ und die verantwortlichen Entwickler von Raven Software haben bereits angedeutet, dass am kommenden Mittwoch, den 21. April 2021 um 19 Uhr etwas Großes in Verdansk geschehen wird. Allerdings haben die Entwickler auch einige Details zu den Änderungen verraten, die mit der bevorstehenden dritten Season vorgenommen werden sollen.

Langersehnte Änderungen im Anmarsch

Demnach wollen die Entwickler unter anderem Anpassungen an Roze vornehmen sowie die Waffenbalance erneut überarbeiten. Dabei sollen die Taktikgewehr Charlie, die M16, die FFAR 1 und vor allem die Sykov angepasst werden. Des Weiteren wird man die Fehler mit den Waffenperks aus „Call of Duty: Modern Warfare“ und dem Flackern der Scharfschützen beheben. Außerdem wird man verändern, wie man das RC-XD erhalten kann.

Dies sind allesamt Dinge, die die Spieler bereits seit längerer Zeit bemängeln. Vor allem der Operator Roze ist in der Dunkelheit beinahe unsichtbar, was die Entwickler endlich ändern möchten. Die Sykov ist außerdem die neueste Waffe, die auf kurze Distanzen nahezu unbesiegbar ist. Deshalb möchte man auch in der Hinsicht einige Änderungen vornehmen.

Die dritte Season von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am kommenden Donnerstag beginnen. Die Entwickler haben bereits einige Überraschungen versprochen. Unter anderem könnte endlich eine neue Karte oder eine Kartenüberarbeitung ins Spiel kommen. Sobald konkrete Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

