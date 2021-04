Resident Evil Village: Auf PS4 & PS5 – Die zweite Demo im Performance-Check

Auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 steht ab sofort eine zweite Demo zum in Kürze erscheinenden Horror-Titel "Resident Evil Village" bereit. Was technisch geboten wird, verrät ein ausführlicher Performance-Check.

"Resident Evil Village" erscheint am 7. Mai 2021.

Kurz vor dem Release von „Resident Evil Village“ stellte Capcom auf den PlayStation-Plattformen eine zweite Gameplay-Demo zum Horror-Titel bereit.

Die englischsprachigen Kollegen von VG Tech ließen sich nicht lange bitten und gingen der technischen Umsetzung im Rahmen einer ausführlichen Performance-Analyse auf den Grund. Wie es in dieser unter anderem heißt, wird „Resident Evil Village“ auf der PlayStation 5 bei deaktiviertem Ray-tracing und im Auflösungs-Modus auf der PlayStation 4 Pro in der 3.840 x 2.160-Auflösung dargestellt. Laut VG Tech kommt aber wohl auf beiden Plattformen eine Hochskalierung via Checkerboard-Rendering zum Einsatz.

Standard-PS4 mit der niedrigsten Auflösung

Entscheidet ihr euch auf der PlayStation 4 Pro für den Performance-Modus, wird „Resident Evil Village“ in der nativen 1.920 x 1.080-Auflösung und somit 1080p dargestellt. Auf dem Standard-Modell der PlayStation 4 hingegen, müssen sich die Spieler mit einer Darstellung 1.600 x 900 Bildpunkten arrangieren. Erschwerend kommt hinzu, dass auf der PlayStation 4 immer wieder kleinere Framerate-Einbrüche warten.

Weitere Details zur Performance der zweiten „Resident Evil Village“-Demo entnehmt ihr dem angehängten Video. Offizielle Angaben zu den Bildwiederholungsraten und den Auflösungen, die die Entwickler von Capcom auf den verschiedenen Plattformen anpeilen, haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

