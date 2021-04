Days Gone 2: Petition erreicht nächsten Meilenstein – Director bedankt sich

Um Sony Interactive Entertainment dazu zu bewegen, einem "Days Gone 2" grünes Licht zu erteilen, rief ein Fan eine Petition ins Leben. Diese erreichte kürzlich nicht nur den nächsten Meilenstein. Darüber hinaus wurde mit Jeff Ross der Game-Director des ersten "Days Gone"-Abenteuers auf die Petition aufmerksam.

"Days Gone 2": Nachfolger befindet sich weiterhin in der Schwebe.

In den vergangenen Tagen sickerte durch, dass die Entwickler von Sony Bend offenbar mit einem Pitch zu „Days Gone 2“ an Sony Interactive Entertainment herantraten.

Da die Verantwortlichen diesem Unterfangen eine Absage erteilt haben sollen, entschloss sich ein Fan vor wenigen Tagen dazu, eine entsprechende Petition ins Leben zu rufen, um Sony Interactive Entertainment zu einem Einlenken zu bewegen. Mittlerweile bringt es die Petition auf mehr als 50.000 Unterzeichner und wurde auch von Jeff Ross, dem verantwortlichen Game-Director hinter dem originalen „Days Gone“ zur Kenntnis genommen.

Game-Director bedankt sich für die Unterstützung der Community

Dieser nutzte die Gelegenheit, um sich in einem kurzen Statement für die Unterstützung der Spieler und Fans zu bedanken: „Vielen Dank an alle, die die Days Gone-Petition auf 50.000 gebracht haben! Egal wo diese Sache endet, ich möchte nur, dass Sie alle wissen, wie viel Ihre Liebe für mich und die Mitglieder des Teams bedeutet. Days Gone-Fans sind die besten Fans.“

Zum Thema: Days Gone: Laut Director steht bei Sony der MetaScore an oberster Stelle

Ob eine Petition ausreicht, um Sony Interactive Entertainment zu einem Umdenken zu bewegen, bleibt natürlich abzuwarten. Vor allem die Tatsache, dass „Days Gone“ zum Launch mit Bugs und technischen Problemen zu kämpfen hatte, die wiederum zu Abwertungen führten, könnte den Wünschen der Fans nach einem Nachfolger einen Strich durch die Rechnung machen.

Wie Ross vor wenigen Tagen verlauten ließ, legen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment nämlich großen Wert auf einen ausreichend hohen Metacritic-Wert. Und genau hier könnte „Days Gone“ mit einem Metacritic-Schnitt von 71 das wichtigste Argument für einen möglichen Nachfolger fehlen.

Wer die Petition trotz allem unterstützen möchte, wird hier fündig.

Quelle: Videogames Chronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Days Gone 2