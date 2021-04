Resident Evil Village: Wird bereits verkauft – Achtung vor Spoilern

Aktuellen Berichten zufolge begannen vereinzelte Händler bereits mit dem Verkauf des Horror-Abenteuers "Resident Evil Village". Dementsprechend sollten sich die Spieler in den nächsten Tagen vor Spoilern hüten.

"Resident Evil Village" erscheint am 7. Mai 2021.

Zu den potenziellen Highlights, die in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblicken werden, gehört zweifelsohne Capcoms Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“.

Eigentlich soll der ambitionierte Titel erst Anfang Mai für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht werden. Aktuellen Berichten zufolge begannen vereinzelte Händler allerdings schon jetzt damit, „Resident Evil Village“ zu verkaufen. Daher solltet ihr euch in den nächsten Tagen und Wochen möglichst vorsichtig durch die Gaming-Foren oder sozialen Netzwerke dieser Welt bewegen, um Spoiler, die euch die Spannung verhageln, zu vermeiden.

Update 1.01 steht bereits zur Verfügung

Des Weiteren wird berichtet, dass zumindest auf der PlayStation 4 bereits ein Update zu „Resident Evil Village“ bereit steht, das es auf eine Größe von rund 500 Megabyte bringt und den Horror-Titel auf der PS4 auf die Version 1.01 hebt. Laut dem offiziellen Changelog werden mit diesem verschiedene Fehler behoben. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass zum Launch des Horror-Spektakels ein noch größeres Day-One-Update folgt.

Zum Thema: Resident Evil Village: Auflösung, Ladezeiten und Framerate – Die Demo im Performance-Check

„Resident Evil Village“ wird am 7. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erscheinen. Die Geschichte des Titels folgt dem Schicksal des Protagonisten Ethan Winters, den es auf der Suche nach seiner Tochter in ein mysteriöses Dorf verschlägt.

Offiziellen Angaben zufolge fällt „Resident Evil Village“ deutlich offener aus als zuletzt „Resident Evil 7“, ohne etwas von seiner schaurigen Atmosphäre einzubüßen.

Quelle: Twisted Voxel

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village