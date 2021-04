Ryse Son of Rome: Nachfolger als Multiplattform-Titel in Arbeit?

Unbestätigten Berichten zufolge wird bei Crytek derzeit an einem Nachfolger zum Action-Titel "Ryse: Son of Rome" gearbeitet. Dieser soll sich in Form eines Multiplattform-Projekts in Entwicklung befinden.

Befindet sich ein Nachfolger zu "Ryse: Son of Rome" in Arbeit?

Im Jahr 2013 veröffentlichte das Entwicklerstudio Crytek den Action-Titel „Ryse: Son of Rome“ zunächst für die Xbox One. Zu einem späteren Zeitpunkt folgte zudem eine Umsetzung für den PC.

Auch wenn „Ryse: Son of Rome“ seinerzeit hinter den Erwartungen der Spieler und Kritiker gleichermaßen zurückblieb, soll Crytek hinter verschlossenen Türen mit den Arbeiten an einem Nachfolger begonnen haben. Dies möchte Nick „Shpeshal Ed“ Baker von Xbox Era in Erfahrung gebracht haben, der sich in der Vergangenheit als durchaus verlässliche Quelle einen Namen machte und sich des Öfteren durch Insiderwissen hervortat.

Gerüchte um einen Nachfolger nicht neu

Wie es heißt, soll sich der Nachfolger zu „Ryse: Son of Rome“ dieses Mal von Anfang an als Multiplattform-Titel in Entwicklung befinden. „Ich hatte einen Grund zu glauben, dass diese Person legitim ist, weil sie mir bestimmte Dinge gezeigt hat, die mich glauben ließen, dass sie sich auf diesem Level befindet. Das, was für mich am aufregendsten war, war natürlich die Tatsache, dass sich ein neues Ryse in der Entwicklung befindet“, so Baker zu seinen Quellen.

„Mir hat diese Person gesagt: ‚Ja es befindet sich ein neues Ryse in Entwicklung‘. Ich kann keine Daten nennen und ich kann keine Quartale nennen, in denen die Dinge passieren, nur dass ein Ryse in der Entwicklung ist. Und wie ich bereits gesagt habe, habe ich von dieser Person Bilder bekommen, die mich glauben lassen, dass diese Person legitim ist.“

Bereits im vergangenen Jahr machten Gerüchte um ein mögliches „Ryse 2“ die Runde. Crytek selbst hüllt sich diesbezüglich aber weiter in Schweigen.

