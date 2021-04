PS5 in Europa: Verkaufsrekord im März und vor Switch und Xbox Series X/S

Die PS5 verkauft sich in Europa wie geschnitten Brot.

Den Verkaufsdaten von GSD zufolge war der März in Bezug auf die Konsolenverkäufe in Europa der bisher erfolgreichste Monat der PS5 – vor allem dank starker Verkäufe in Frankreich, Italien und Spanien.

PS5 vor Switch und Xbox Series

Präzise Zahlen wurden für die Konsolen nicht genannt. Doch über die gesamte Hardware hinweg wurden in ganz Europa und Australien im März 554.504 Konsolen (inklusive Retro-Konsolen und der Oculus Quest 2) verkauft, wovon die „Mehrheit“ PS5-Systeme waren. Die Nintendo Switch belegte den zweiten Platz, gefolgt von der Xbox Series X und S auf dem dritten Rang.

Die Hardware-Verkaufszahlen liegen 17 Prozent über dem Wert von März 2020, obwohl der Launch von „Animal Crossing New Horizons“ am 20. März 2020 zu einem Anstieg der Switch-Verkäufe führte. Allerdings scheinen die neuen Konsolen trotz der Lieferknappheit für einen Schub zu sorgen.

Dem Bericht lässt sich ebenfalls entnehmen, dass in der EMEAA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika und einige Teile Asiens und Australiens) im März 2021 insgesamt 12,6 Millionen Spiele verkauft wurden. Dabei ist zu beachten, dass die digitalen Spieleverkäufe auf der Switch nicht berücksichtigt werden konnten, da Nintendo die monatlichen digitalen Verkäufe nicht veröffentlicht.

„Monster Hunter Rise“ war dennoch die meistverkaufte Neuveröffentlichung im März und erreichte in den auf physische Verkäufe beschränkten Charts Platz 2, hinter „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“. Die übergreifenden Charts sehen wie folgt aus:

GSD März 2021 Charts (digital + physisch)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) FIFA 21 (EA) Monster Hunter Rise (Capcom) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) NBA 2K21 (2K Games)

Die kompletten Charts, darunter die Unterteilung in digitale und physische Verkäufe, findet ihr im Ursprungsbericht auf Gamesindustry.biz.

Auch in anderen Regionen läuft es für die PS5 hervorragend: Vor einigen Tagen gab das US-Marktforschungsunternehmen NPD Group bekannt, dass die PlayStation 5 nach fünf Monaten Verkaufszeit die sich am schnellsten verkaufende Videospiel-Hardwareplattform in der US-Geschichte ist – sowohl in Bezug auf die verkauften Einheiten als auch auf den Umsatz.

