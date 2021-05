Activision: Nahezu alle Entwicklerstudios arbeiten an der Call of Duty-Reihe – Update

Laut einem Journalisten von VGC arbeitet inzwischen fast jedes Activision-Studio an der "Call of Duty"-Reihe. Zudem schrieb ein früherer Mitarbeiter von Toys for Bob auf Twitter, dass zahlreiche Entwickler bereits entlassen wurden.

Activisions Fokus liegt voll und ganz auf der "Call of Duty"-Reihe.

Update: Ein Sprecher von Activision meldete sich gegenüber GamesRadar zu den angesprochenen Entlassungen zu Wort. Die Meldungen seien nicht korrekt.

„Berichte über Entlassungen bei Toys For Bob sind falsch. Es gab in letzter Zeit keinen Personalabbau im Studio. Das Entwicklungsteam ist voll im Einsatz und hat zur Zeit eine Reihe von Vollzeitstellen zu besetzen. Das Studio freut sich darauf, weiterhin Crash Bandicoot 4: It’s About Time zu unterstützen und seit kurzem zusätzliche Entwicklungsunterstützung für Call of Duty: Warzone zu leisten.“

Meldung vom 30. April 2021: Im Laufe des Tages berichteten wir darüber, dass mittlerweile auch das Entwicklerstudio Toys for Bob am Free-2-Play-Shooter „Call of Duty: Warzone“ beteiligt ist. Derweil sind uns weitere interessante Details zu Ohren gekommen.

Entlassungswelle bei Toys for Bob?

Angeblich wurde ein großer Teil der früheren Mitarbeiter von Toys for Bob bereits entlassen. Das behauptet zumindest der Charakter-Designer Nicholas Kole, der an „Spyro: Reignited“ und „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ mitgearbeitet hat. Im Moment ist nicht offiziell bekannt, wie viele Entwickler wirklich ihren Job verloren haben. Auch für welchen Zeitraum die übrig gebliebenen Entwickler beim Battle Royale-Hit aushelfen sollen, wissen wir nicht.

Außerdem möchte VGC-Journalist Andy Robison erfahren haben, dass momentan praktisch alle Activision-Studios an der „Call of Duty“-Reihe arbeiten. Das ist jedenfalls nicht gerade verwunderlich: Es ist bekannt, dass der US-amerikanische Publisher durch das beliebte Shooter-Franchise Milliarden von Dollar einnimmt. Erst vor einer Woche wurde mit 400 Millionen Verkäufen seit dem ersten Ableger im Jahr 2003 ein weiterer Meilenstein erreicht.

Die Spielerzahlen von „Call of Duty: Warzone“ wachsen ebenfalls signifikant. Knapp ein Jahr nach dem Release kommt der Titel auf über 100 Millionen Spieler. Daher möchte Activision den Erfolgs-Hit noch stärker unterstützen und entschied sich dazu, ein weiteres Team einzubeziehen. Aus diesem Grund verzögert sich wohl auch die Ankündigung des neuen Serien-Ablegers.

Die Entwicklerstudios Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software arbeiten bereits seit vielen Jahren am „Call of Duty“-Franchise. Mit Toys for Bob gesellt sich ein weiteres Studio dazu. Die High Moon Studios haben in der Vergangenheit ebenfalls bei ein paar Ablegern ausgeholfen. Der Entwickler Vicarious Visions, der sich Anfang des Jahres Activision Blizzard angeschlossen hat, arbeitet mutmaßlich an einem Remake zu „Diablo 2“.

