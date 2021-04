Call of Duty Warzone: Spielerzahl erreicht einen gewaltigen Meilenstein

"Call of Duty Warzone" hat einen neuen Meilenstein geknackt.

Seit Mitte März 2020 können sich Shooter-Fans durch die Herausforderungen von „Call of Duty: Warzone“ ballern. Und es scheint, dass der Titel für Activision ein großer Erfolg ist. Heute wurde eine neue Spielerzahl enthüllt, die sich sehen lassen kann.

100 Millionen geknackt

Wie auf dem offiziellenbestätigt wurde, kommt „Warzone“ inzwischen auf 100 Millionen Spieler, wobei diese Zahl aufgrund der möglichen Mehrfachaccounts nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollte. Auch machte Activision keine Angabe zu den aktiven Spielern, die sich regelmäßig mit „Call of Duty Warzone“ beschäftigen.

Im Tweet schreibt Activision im Wortlaut: „100 Millionen Spieler und es werden immer mehr. Danke, dass ihr alle vorbeigekommen seid. Ohne euch wäre es nicht Warzone.“

Hin und wieder müssen allerdings auch Spieler weichen. So bestätigte Raven Software kürzlich, dass bereits eine halbe Million „Warzone“-Spieler gesperrt wurden, darunter in der Regel Cheater. Zugleich kämpfen die Entwickler gegen den kommerziellen Markt bestehend aus Cheat-Anbietern und Resellern. Dies betrifft nicht zuletzt verdächtige Accounts, die häufig an Wiederholungstäter verkauft werden.

Unabhängig davon wird nach wie vor für Abwechselung gesorgt. So beginnt am morgigen Donnerstag die dritte Season, was auch für „Call of Duty Black Ops Cold War“ gilt. Gestartet wird damit unter anderem das zeitlich begrenzte Event „Jagd auf Adler“. Es soll Operator mit einzigartigen Herausforderungen sowohl in „Black Ops Cold War“ als auch in „Warzone“ konfrontieren. Unsere komplette Meldung zu den neuen Inhalten in „Black Ops Cold War“ und „Warzone“ findet ihr hier.

