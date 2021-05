Bloodborne: TV-Serie von Sony und HBO in Arbeit – Gerücht

Einem aktuellen Bericht zufolge arbeiten Sony und HBO an einer TV-Serie zu "Bloodborne". Sie befindet sich angeblich in einer frühen Phase der Produktion.

Kehrt "Bloodborne" als TV-Serie zurück?

Die Redakteure der Webseite „That Hashtag Show“ möchten erfahren haben, dass sich eine TV-Serie zu „Bloodborne“ in Arbeit befindet. Die Produktion sei in einer frühen Phase. Wie bei „The Last of Us“ soll Sony mit HBO kooperieren.

Wirklich tiefgreifende Informationen gibt es zur Produktion nicht. Allerdings vergleicht die Publikation den Ansatz der Serie mit „Dread“ und „The Raid“. Zudem sollen allerlei Bosse zum Einsatz kommen.

Eine visuelle Augenweide

Im Wortlaut heißt es: „Es gibt eine frühe Version des Drehbuchs und einige Konzeptzeichnungen, die ich beide gesehen habe. Die Geschichte wird ähnlich aufgebaut sein wie in Filmen wie Dread oder The Raid. Der Protagonist wird mit einer scheinbar einfachen Aufgabe konfrontiert, muss sich aber durch eine Reihe von Kämpfen mit Feinden arbeiten.“

In jeder Episode, wovon es zunächst acht geben soll, kämpft der Protagonist auf dem Höhepunkt gegen einen Boss aus dem Spiel. Und nachdem, was der Autor des Artikels gesehen haben will, wird euch eine „visuelle Augenweide“ erwarten – „ganz im Sinne der blutigen Gewalt der Souls-Serie“.

Sony sei derzeit mit einigen Elementen des Drehbuchs unzufrieden und es wird gerade überarbeitet. Allerdings sollen viele Elemente, einschließlich des Bosskampfes für jede Episode, erhalten bleiben. Zur Besetzung gebe es keine Details. Es wird jedoch gesagt, dass nach einem Hauptdarsteller gesucht wird, der einen starken Hintergrund in Stuntarbeit hat.

Ob die Angaben von „That Hashtag Show“ etwas mit der Realität zu tun haben, kann nur spekuliert werden. Sollte es zu einer offiziellen Ankündigung der „Bloodborne“-Serie kommen, erfahrt ihr es bei uns.

Was haltet ihr von einer TV-Serie zu „Bloodborne“? Kann ein solches Projekt die wahrscheinlich hohen Erwartungen erfüllen?

