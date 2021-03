Sony Japan Studio: Der „Bloodborne“-Producer hat das Studio verlassen

Am 1. April wird das Sony Japan Studio in eine neue Organisation überführt. Jedoch gab der Masami Yamamoto heute bekannt, dass er das Entwicklerstudio bereits zum 28. Februar verlassen hat.

Masami Yamamoto war als Producer für den Soulslike-Titel "Bloodborne" zuständig.

Vor wenigen Wochen kam ans Licht, dass das Japan-Studio von Sony Interactive Entertainment komplett umstrukturiert wird. Aus diesem Grund müssen sich die meisten Entwickler des Studios auf die Suche nach einem neuen Job begeben.

Diese Neuaufstellung wird am 1. April vollzogen. Jedoch gab heute ein langjähriger Entwickler bekannt, dass er das Studio bereits zum 28. Februar verlassen hat. Dabei handelt es sich um Masami Yamamoto, der als externer Produktionsleiter und ausführender Produzent tätig war. Unter anderem hat er an Spielen wie „Bloodborne“, „Soul Sacrifice“, „Rain“ oder der „No Heroes allowed“-Serie gearbeitet.

In seinem Twitter-Beitrag, der in japanischer Sprache verfasst wurde, teilte er übersetzt Folgendes mit: „Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich habe zum 28.2. bei SIE Japan Studio gekündigt. Ich arbeite seit 25 Jahren für die Sony Group, einschließlich meines vorherigen Jobs bei SME. Ich möchte mich bei allen für ihre Unterstützung bedanken. Oh, und von nun an kann ich jedes PF-Spiel machen, das ich will… so ein komisches Gefühl!

Schon im Dezember gab es hochkarätige Abschiede

Bereits im Dezember verkündeten der „Silent Hill“-Erfinder Keiichiro Toyama und der Producer Teruyuki Toriyama ihren Abschied. Die übrig bleibenden Mitarbeiter werden bei Team ASOBI untergebracht, die den PS5-Starttitel „Astro’s Playroom“ entwickelt haben.

Falls ihr noch einmal einen Blick auf die besten Spiele vom Sony Japan Studio werfen möchtet, könnt ihr dies im oberhalb verlinkten Artikel tun. Unsere Meinung zur Umgestaltung des traditionellen Entwicklerstudios könnt ihr euch hier durchlesen.

