Epic Games Store: 200 Millionen US-Dollar für die Exklusivität von Sony-Titeln?

Nachdem in der Vergangenheit unter anderem das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ den Weg auf den PC fand, kündigte Sony Interactive Entertainment kürzlich weitere Umsetzungen von PlayStation-Titeln an.

Los geht es bereits in der kommenden Woche mit dem Survival-Action-Titel „Days Gone“ aus dem Hause Sony Bend. Aktuellen Berichten zufolge sind die ehemaligen PlayStation-Exclusives auf dem PC offenbar heiß begehrt. Wie aus geleakten internen Dokumenten hervorgehen soll, bemühte sich Epic Games in der Vergangenheit nämlich darum, sich die PC-Umsetzungen der PlayStation-Titel für einen exklusiven Release im Epic Games Store zu sichern.

200 Millionen US-Dollar für vier bis sechs exklusive Spiele?

Um nichts dem Zufall zu überlassen, soll Epic Games ein Angebot in Höhe von 200 Millionen US-Dollar abgegeben haben, das vier bis sechs Titel von Sony Interactive Entertainment umfassen sollte. In wie weit sich Sony Interactive Entertainment auf das Ganze einließ, bleibt unklar.

Während „Predator: Hunting Grounds“ beispielsweise exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wurde, wird das am 18. Mai 2021 für den PC erscheinende „Days Gone“ auch über Steam vertrieben. Wie aus den geleakten Dokumenten zudem hervorgeht, unterbreitete Epic Games sowohl Microsoft als auch Nintendo ähnliche Angebote.

Aus diesen soll allerdings nichts geworden sein, da Nintendo ohnehin kein Interesse daran habe, die hauseigenen Titel für den PC zu veröffentlichen, während Microsoft mit dem Xbox Game Pass und den hauseigenen PC-Spielen eine möglichst große Zielgruppe ansprechen möchte und daher auf eine enge Zusammenarbeit mit Steam beziehungsweise Valve setzt.

