Play at Home: Sony kündigt neue Gratis-Inhalte an

Bereits seit längerer Zeit versorgt Sony seine PlayStation-Spieler über Play at Home mit kostenlosen Inhalten. Nun wurden die neuen Bestandteile der Aktion enthüllt, die bereits in wenigen Tagen verfügbar sein werden.

Sony verschenkt in Kooperation mit mehreren Entwicklerstudios bald wieder Gratis-Inhalte.

In den letzten Monaten beschenkt Sony PlayStation-Spieler mit diversen Gratis-Titeln, zu denen unter anderem auch Hochkaräter wie „Horizon Zero Dawn“ gehörten. Nachdem letzten Monat bereits weitere Inhalte für die Aktion angedeutet wurden, bestätigte das Unternehmen diese nun in einem neuem Eintrag im PlayStation Blog.

Play at Home: Gratis-Inhalte für mehrere Spiele enthüllt

Darin kündigte Mary Yee, die für Sony Interactive Entertainment als Vice President für das globale Marketing verantwortlich zeichnet, Kooperationen mit diversen Entwicklerstudios an, um bald frische kostenlose Inhalte für ausgewählt Spiele zu liefern, „damit die nächsten Wochen ein bisschen mehr Spaß machen!“ Bisher sind diese Inhalte allerdings nur für den US-amerikanischen Markt bestätigt, doch eine Ankündigung des deutschen PlayStation Blogs dürfte sehr wahrscheinlich morgen erfolgen.

Diesmal werden jedoch nicht erneut komplette Spiele angeboten, sondern kostenlose Ingame-Inhalte und virtuelle Währungen für verschiedene Games. Genauer dürfen sich hiesige PlayStation-Spieler voraussichtlich ab dem 18. Mai 2021 um 5 Uhr bis zum 7. Juni um 08:59 Uhr auf folgenden Content freuen:

„Brawlhalla“: Play at Home-Pack (enthält das „Rayman Legend“-Unlock, Sir Rayelot Skin mit Axe und Gauntlet Weapon Skins, Shrug Emote und Grimm Sidekick)

Play at Home-Pack (enthält das „Rayman Legend“-Unlock, Sir Rayelot Skin mit Axe und Gauntlet Weapon Skins, Shrug Emote und Grimm Sidekick) „Destruction AllStars“: 1100 Destruction Points

1100 Destruction Points „MLB 21 The Show“ : 10 The Show-Packs

: 10 The Show-Packs „NBA 2K 21“: Play at Home-Pack (enthält MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5.000 MyTEAM-Punkte und mehr)

Play at Home-Pack (enthält MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5.000 MyTEAM-Punkte und mehr) „Rocket League“: PlayStation Plus-Pack (enthält vier einzigartige Anpassungsgegenstände, darunter blaue Kerbräder, blauer Rauch-Boost, blauer Felsenweg und das Trimpact BL-Spielerbanner)

PlayStation Plus-Pack (enthält vier einzigartige Anpassungsgegenstände, darunter blaue Kerbräder, blauer Rauch-Boost, blauer Felsenweg und das Trimpact BL-Spielerbanner) „Rogue Company“: Play at Home-Pack (enthält das Kyoto Undercover Ronin Outfit und 200 Rogue Bucks)

Play at Home-Pack (enthält das Kyoto Undercover Ronin Outfit und 200 Rogue Bucks) „Warframe“: Starter Bundle (enthält 100 Platin, 100.000 Credits, 7 Tage Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle und mehr)

Starter Bundle (enthält 100 Platin, 100.000 Credits, 7 Tage Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle und mehr) „World of Tanks“: Twice the Courage Pack (enthält Modern Armor, fünf x1,5 Silber-Booster, fünf x2 XP-Booster, 7 Tage Premium-Account und mehr)

Twice the Courage Pack (enthält Modern Armor, fünf x1,5 Silber-Booster, fünf x2 XP-Booster, 7 Tage Premium-Account und mehr) „World of Warships“: Legends (enthält Paket Tier III-Schlachtschiff Arkansas, 7 Tage Premium-Account und 5x Rare-Booster aller fünf Typen)

Außerdem warten voraussichtlich ab dem 20. Mai 2021 um 19 Uhr bis zum 7. Juni um 08:59 Uhr noch weitere Gratis-Inhalte für den Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“. Diese umfassen:

Als Teil der „Play at Home“-Kampagne können Sie fünf 60-Minuten-Doppel-EP-Token für „Call of Duty: Warzone“ erhalten, um Ihr Leveln in Saison 3 zu beschleunigen.

Abschließend bedankt sich Yee für die Unterstützung der PlayStation Community und erinnert zudem noch daran, dass nur noch bis morgen „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ gratis heruntergeladen werden kann.

Was ist eure Meinung zu den nächsten „Play at Home“-Inhalten?

