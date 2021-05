Mass Effect Legendary Edition: Reichlich Gameplay mit Szenen auf PS4 und PS5

Die "Mass Effect Legendary Edition" verweilt seit heute auf dem Markt.

Heute kam die „Mass Effect Legendary Edition“ auf den Markt. Doch schon in den Stunden vor dem Launch wurden auf YouTube und Co unzählige Gameplay-Videos veröffentlicht. Falls ihr also noch nicht sicher seid, ob ihr den Betrag von rund 70 Euro in die überarbeitete und erweiterte Neuauflage investieren möchtet, dann könnten die Szenen durchaus zu einer Entscheidung führen.

Mit der „Mass Effect Legendary Edition“ könnt ihr die die komplette Trilogie rund Commander Shepard spielen. Das Paket enthält die Einzelspieler-Basisinhalte sowie über 40 DLCs von „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“, darunter Promo-Waffen, -Panzerungen und -Packs in überarbeiteter und für 4K Ultra HD optimierter Form.

Käufer erhalten nicht nur eine optisch aufpolierte Version der Spiele. Auch wurden inhaltliche Änderungen vorgenommen, die sich mitunter beim Gameplay bemerkbar machen können. Eines der Beispiele ist das Mako-Handling, das euch künftig weniger Schmerzen bereiten soll.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ kam am heutigen 14. Mai 2021 für PS4, PC und Xbox One auf den Markt. Kompatibel ist der Titel natürlich auch mit den New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Auf den potenteren Konsolen könnt ihr zwischen dem Performance- und einem Quality-Modus wählen. Im erstgenannten Modus bekommt ihr auf der PS4 Pro und der PS5 eine Auflösung von 1440p mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde geboten. Der zweite Modus bietet euch auf der PS4 Pro eine 4K-Auflösung und 30 FPS, während es auf der PS5 60 Bilder pro Sekunde sind.

Nachfolgend seht ihr einige der Gameplay-Videos. Auf Youtube findet ihr zahlreiche weitere Exemplare.

