GTA 3: Überraschungen zum 20. Jubiläum

Rockstar Games feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum von „GTA 3“. In diesem Zusammenhang plant das Unternehmen einige „tolle Überraschungen“, was in der Gerüchteküche einschlägige Spekulationen aufflammen ließ.

Was plant Rockstar mit GTA 3?

In einem Blog-Post betonte der Entwickler, dass einige der Überraschungen in „GTA 5 Online“ auf euch warten werden. Doch lässt der Wortlaut der Ankündigung darauf schließen, dass noch mehr in der Pipeline ist.

„Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von Grand Theft Auto 3, das ein ganzes Genre geprägt hat, haben wir noch einige weitere tolle Überraschungen – einige davon sind exklusiv für Spieler von GTA Online“, so Rockstar Games.

Weitere Details wurden zu den Plänen rund um „GTA 3“ nicht verraten, denn der Blogeintrag widmet sich hauptsächlich den Neuigkeiten zu „GTA 5“ samt „GTA Online“ und „Red Dead Online“. So wurde unter anderem angekündigt, wann „GTA 5“ in einer aufgepimpten Version die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erreichen wird.

Zurück zu „GTA 3“: In den vergangenen Jahren keimte mehrfach das Gerücht auf, dass Rockstar Games den Klassiker mit einem Remake neu aufleben lassen möchte. Zudem ließ die Rockstar-Muttergesellschaft Take-Two kürzlich ein „GTA 3“-Fan-Remake einstellen, was die Vermutung aufkommen ließ, dass Rockstar Games selbst etwas entwickeln möchte. Es ist allerdings nicht weniger unwahrscheinlich, dass lediglich die Marke geschützt werden sollte.

„GTA 3“ war ein Wendepunkt für die Serie, da erstmals die Top-Down-Perspektive verlassen wurde und eine 3D-Open-World-Struktur zum Einsatz kam. Das Spiel wurde ursprünglich für die PS2 veröffentlicht, bevor es für den PC und die Xbox erschien. Eine 10-Jahres-Jubiläumsausgabe des Titels folgte 2011 für mobile Geräte.

