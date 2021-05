Sifu: Neues Gameplay-Video in Kürze, versprechen die Entwickler

Mit "Sifu" kündigten die "Absolver"-Macher von SloClap vor einigen Wochen ihr neuestes Projekt an. Wie das Studio nun bekannt gab, dürfen sich die wartenden Fans in Kürze über ein neues Gameplay-Video freuen.

"Sifu": Entwickler stellen neue Spielszenen in Aussicht.

Im Rahmen einer „State of Play“-Ausgabe kündigten die Indie-Entwickler von SloClap vor einigen Wochen ihr neuestes Projekt „Sifu“ an.

Dieses versteht sich laut offiziellen Angaben als ein Rache-Epos, in dem besonders großer Wert auf ein vielschichtiges und intensives Kampfsystem gelegt wird. Um den Spielern einen weiteren Eindruck, von dem zu vermitteln, was in „Sifu“ auf sie zukommt, soll bereits in Kürze ein weiteres Gameplay-Video zum Fighting-Titel veröffentlicht werden. Ein konkreter Termin wurde allerdings nicht genannt.

Ein Kung-Fu-Schüler auf der Suche nach Rache

„Sifu“ erzählt laut offiziellen Angaben die Geschichte eines Kung-Fu-Schülers, der vom Schicksal auf eine harte Probe gestellt wird und sich auf einen Rachefeldzug begibt. Im Rahmen der Kampagne erkundet ihr abwechslungsreiche Schauplätze und werdet regelmäßigen mit Scharmützeln konfrontiert, in denen ihr euch dank des vielseitigen Kampfsystems behauptet.

Beschrieben wird „Sifu“ des Weiteren als ein Third-Person-Actionspiel, das vor allem mit seinem vielseitigen Kampfsystem punkten wird, in dem es auf schnelle Reaktionen wie ein vorausschauendes Handeln gleichermaßen ankommt. Als Kung-Fu-Schüler besteht eure Aufgabe zudem darin, die eigene Verbindung zwischen Geist und Körper zu stärken.

„Sifu“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PS4 und die PS5.

Two birds, one stone 👊👊 ▶️New gameplay video coming soon, stay tuned!#SifuGame pic.twitter.com/Re5rUGi1uG — SifuGame (@SifuGame) May 28, 2021

