CoD Warzone & Black Ops Cold War: Season 4 wird in dieser Woche enthüllt

Die vierte Season von "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" wird am 10. Juni 2021 im Rahmen des Summer Game Fest-Kickoff-Events enthüllt.

Im Laufe der Woche erfahrt ihr mehr über die vierte Season.

Activision und die zuständigen Entwickler bereiten sich auf die vierte Season von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ vor. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr bereits in dieser Woche.

So soll die Enthüllung der Season im Zuge des Summer Game Fest-Kickoff-Events erfolgen, das live in das Netz gestreamt wird. Die Show, die mehr als 30 Spielpräsentation, musikalische Darbietungen und Talks mit allerlei Gästen bietet, startet am 10. Juni 2021 um 20 Uhr unserer Zeit. Aufgrund des recht umfangreichen Programmplans scheint es keine allzu kurze Show zu sein, sodass die einzelnen Enthüllungen durchaus Geduld erfordern.

Thursday, don’t miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy — Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021

Davon abgehsehen gibt es noch keine Neuigkeiten zur vierten Season von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“. Ein Blick auf die Vergangenheit könnte jedoch grobe Hinweise liefern. In Season 3 fanden dieden Weg in das Spiel. Hinzu kamen neue Waffen, Operator, Karten und die Zombies-Story.

Sollte es zu keinen Verzögerungen kommen, dann könnt ihr euch ab dem 17. Juni 2021 in die neuen Herausforderungen der Season 4 stürzen.

Neuer Mobile-Titel in Arbeit

In den kommenden Tagen und Wochen könnte es zu weiteren Ankündigungen kommen. So sickerte durch, dass Activision ein neues internes Studio gegründet hat, „das sich der Entwicklung der besten AAA-Mobile-Spiele der Welt widmet“, beginnend mit einem neuen Teil innerhalb der „Call of Duty“-Serie.

Das Unternehmen betonte: „Unser erstes Projekt ist ein neuer AAA-Mobile-Titel in der Call of Duty-Franchise und wir suchen nach großartigen Talenten mit Mobile-, Konsolen- und PC-Hintergrund, die leidenschaftlich an ihrer Arbeit interessiert sind und unseren Glauben daran teilen, was AAA-Erlebnisse auf dem Handy sein können und sollten.“

Der neue Entwickler hört auf den Namen Activision Mobile. Details wurden bislang nicht angekündigt.

