Guerrilla Games: Seit 3 Jahren wird an einem unbekannten Projekt gearbeitet

Dem LinkedIn-Profil von Game-Director Simon Larouche können wir entnehmen, dass bei Guerilla Games seit Anfang 2018 an einem unbekannten Spiel gearbeitet wird.

Neben "Horizon" ist Guerilla Games für die "Killzone"-Reihe verantwortlich.

Das LinkedIn-Profil von Simon Larouche, ein Game Director von Guerilla Games, enthält einen interessanten Hinweis. Seinem Lebenslauf können wir entnehmen, dass sich beim niederländischen Entwicklerstudio seit Februar 2018 ein unangekündigtes Projekt in Entwicklung befindet.

Damit bestätigt sich ein früheres Gerücht, dass bei Guerilla Games neben „Horizon Forbidden West“ an einem weiteren Spiel gearbeitet wird. Für die Action-RPG-Fortsetzung wird jedenfalls eine Veröffentlichung für das Ende dieses Jahres angestrebt, auch wenn dies nicht versprochen werden kann. Weil sich das noch unbekannte Spiel allerdings schon seit über drei Jahren in Entwicklung befindet, kann sich auch dessen Release in nicht allzu weiter Ferne befinden.

Aktuell können wir nur spekulieren, was sich hinter diesem Projekt verbirgt. Neben dem „Horizon“-Franchise ist Guerilla Games für die „Killzone“-Reihe bekannt, die seit vielen Jahren aus Eis liegt. Zwischen 2006 und 2009 hat Larouche am zweiten Teil mitgewirkt und war dort unter anderem für das Layout der Multiplayer-Karten, die Online-Funktionen und die Gameplay-Elemente verantwortlich.

Killzone oder eine neue Marke?

Relevante Erfahrung für einen neuen Ableger der beliebten Shooter-Reihe wäre auf jeden Fall vorhanden. Der Game Director kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken und hat neben „Killzone 2“ an bekannten Titeln wie „Tom Clancy’s Rainbow 6: Siege“, „Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist“ und „Watch Dogs 2“ gearbeitet. Genauso gut könnte es sich bei diesem Projekt aber um eine komplett neue IP handeln.

Im Dezember vergangenen Jahres hieß es noch, dass ihr in absehbarer Zeit nicht mit der Rückkehr von „Killzone“ rechnen solltet:

Was für ein Spiel uns damit erwartet, werden wir wohl erst nach dem Release von „Horizon Forbidden West“ erfahren.

