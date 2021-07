Deathloop: Installationsgröße des Zeitschleifen-Shooters bekannt

"Deathloop" erscheint im September 2021.

Nach einer weiteren Verschiebung ist der von den Arakane Studios entwickelte Shooter „Deathloop“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im September dieses Jahres vorgesehen.

Schon jetzt wurde allerdings die Installationsgröße des Zeitschleifen-Shooters bestätigt, die erfreulicherweise recht überschaubar ausfällt. So setzt „Deathloop“ auf der PlayStation 5 knapp 17,32 Gigabyte an freiem Speicherplatz voraus. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass sich diese Angaben lediglich auf das Hauptspiel beziehen. Ein möglicher Day-One-Patch oder weitere Updates kämen im Zweifelsfall noch obendrauf.

Ein Protagonist gefangen in einer Zeitschleife

Die Geschichte von „Deathloop“ dreht sich um den Protagonisten Colt, der sich in einer tödlichen Zeitschleife wiederfindet, die lediglich durchbrochen werden kann, wenn es ihm gelingen sollte, in 24 Stunden eine vorgegebene Anzahl an Zielen auszuschalten. Scheitert er bei diesem Vorhaben, beginnt der tödliche Kreislauf von vorne.

Mit einem klassischen Rogue-lite-Abenteuer sollte „Deathloop“ laut Entwicklerangaben allerdings nicht verwechselt werden. Denn obwohl die Gegner beziehungsweise Bosse jeden Tag zurückgesetzt werden, kann ein ausgewählter Teil des Spielfortschritts in den nächsten Versuch übernommen werden. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Deathloop“ wird am 14. September 2021 für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht. Die Xbox Series X/S wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

