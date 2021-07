Tales of Arise: Die PS5-Version im neuen Gameplay-Trailer

Auf dem japanischen PlayStation-Kanal wurde ein neues Gameplay-Video zu "Tales of Arise" hochgeladen. Darin dürft ihr erstmals die PS5-Version des japanischen Rollenspiels bewundern.

"Tales of Arise" kommt in zwei Monaten in den Handel.

Heute wurde auf dem japanischen Youtube-Kanal von PlayStation ein fünfminütiger Gameplay-Trailer zu „Tales of Arise“ veröffentlicht. Im Video bekommt ihr erstmals Spielszenen zu Gesicht, die auf der PlayStation 5 aufgezeichnet wurden.

Zu Beginn schwenkt die Kamera um den Hauptcharakter herum, wodurch ihr eine Aussicht auf die Spielwelt erhaltet. Im Anschluss stürzt sich der Spieler direkt in die Schlacht. Um euch einen ausführlichen Eindruck vom Kampfsystem verschaffen zu können, dürft ihr in den folgenden Minuten eine Schlacht nach der anderen bewundern. Hierbei kommen sämtliche Fähigkeiten zum Einsatz.

DualSense-Funktionen werden unterstützt

Zusätzlich wurde auf dem PlayStation-Blog ein Artikel zum Spiel veröffentlicht, in dem auf die Unterstützung des DualSense-Controllers eingegangen wird. Dank des haptischen Feedbacks werdet ihr sowohl offensive als auch defensive Aktionen spüren können. Je nach Fähigkeit werdet ihr unterschiedliche Rückmeldungen erhalten. Wie schon bekannt könnt ihr auf der neuen Sony-Konsole zwischen einem Grafik- und einem Performance-Modus auswählen.

Im letzten Entwicklervideo von Bandai Namco Entertainment sprachen die leitenden Entwickler des japanischen Rollenspiels allgemein über die Entwicklung. Dort teilten sie unter anderem mit, dass sich das Kampfsystem instinktiv bedienen lassen soll und für jeden zugänglich sein wird. Zudem werden sich die Charaktere dank realistischerer Gesichtsanimationen lebhafter als je zuvor in der Reihe anfühlen.

In den letzten zwei Trailern wurden die zwei Hauptfiguren Alphen und Shionne vorgestellt. Falls ihr unsere Vorschau zum Spiel verpasst habt, könnt ihr euch diese hier durchlesen.

„Tales of Arise“ erscheint am 10. September für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

