The Dark Pictures – The Devil in Me: Nächster Ableger mitsamt Logo geleakt?

Wie sich einem frisch entdeckten Markenschutzantrag entnehmen lässt, könnte Supermassive Games derzeit an "The Dark Pictures: The Devil in Me" arbeiten. Auch ein Logo ist zu sehen.

Arbeitet Supermassive Games an "The Dark Pictures: The Devil in Me"?

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, wird es die „The Dark Pictures“ genannte Horrorserie im besten Fall auf zahlreiche Ablegern bringen.

Derzeit arbeiten die verantwortlichen Entwickler von Supermassive Games an „House of Ashes“, dem neuesten Teil der „The Dark Pictures“-Reihe, der im Oktober dieses Jahres für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird. Allem Anschein nach laufen hinter den Kulissen allerdings schon die Vorbereitungen für den nächsten Ableger, der offenbar den Namen „The Devil in Me“ tragen wird.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Dies geht zumindest aus einem entsprechenden Markenschutzeintrag hervor, der Ende Juni eingereicht wurde. In diesem ist auch ein Logo zu sehen, das den Namen „The Dark Pictures: The Devil in Me“ noch einmal bestätigt. Trotz allem möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass der Titel bisher weder von Supermassive Games noch von Bandai Namco Entertainment bestätigt wurde.

Bis es zur offiziellen Ankündigung des nächsten „The Dark Pictures“-Titels kommt, werden wohl auch noch ein paar Monate vergehen, da zunächst die Fertigstellung und die Veröffentlichung von „House of Ashes“ im Fokus stehen dürften. Hierzulande erfolgt der Release des Horror-Abenteuers am 22. Oktober 2021.

In „House of Ashes“ führt der Weg der Spieler in den Irak des Jahres 2003. Zusammen mit einer Elite-Einheit erkundet CIA-Field-Operative Rachel King eine verborgene Chemiefabrik und stößt dort auf ein dunkles Geheimnis, das King und ihre Begleiter in einen gnadenlosen Kampf um Leben und Tod verwickelt.

