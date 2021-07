PS4 & PS5: Sonys Fokus auf große Produktionen – Experimentelle Spiele von Partnern

Wie Sony Interactive Entertainments Jim Ryan in einem Interview noch einmal bestätigte, werden die PlayStation-Studios ihren Fokus zukünftig auf Triple-A-Blockbuster verlagern. Kleinere und experimentelle Titel möchte das Unternehmen seinen Partnern überlassen.

Sony Interactive Entertainment verlagert den Fokus auf Triple-A-Blockbuster..

In einem aktuellen Interview sprach Jim Ryan, der CEO und Präsident von Sony Interactive Entertainment, ausführlich über die Zukunft seines Unternehmens.

Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass die PlayStation-Studios stets das Ziel verfolgen, die bestmöglichen Spiele abzuliefern. Auch wenn dies bedeutet, dass den hauseigenen Studios zusätzliche Entwicklungszeit eingeräumt werden muss. Im weiteren Verlauf des Interview bekräftigte Jim Ryan noch einmal das Vorhaben, sich zukünftig auf große Triple-A-Blockbuster zu konzentrieren, während man die Entwicklung von kleineren oder experimentellen Titeln den Third-Party-Partnern überlassen und diese entsprechend unterstützen möchte.

Ryan betont enge Zusammenarbeit mit externen Studios

„Unsere internen Studios machen normalerweise die größeren Titel. Allerdings werden wir auch mit Partner-Studios zusammenarbeiten, um einige kleinere Spiele zu entwickeln“, führte Ryan aus. „Wir arbeiten eng mit unabhängigen Spiele-Studios zusammen und werden ihnen hinsichtlich der Entwicklung, der Finanzierung und des Marketing eine gewisse Unterstützung bieten.“

Zum Thema: PS4 & PS5: Sony möchte nur die besten Spiele – Entwickler erhalten ausreichend Zeit

„Diese unabhängigen Teams sind normalerweise sehr klein. Zwischen 10 und 20 Menschen“, heißt es weiter. „Durch die Unterstützung dieser Studios erschaffen wir auch die Grundlage für Spiele-Produkte und bauen Beziehungen zu diesen Studios auf. Vielleicht werden sie die nächste Generation von Triple-A-Spiele-Entwicklern sein. Möglicherweise wird unsere Beziehung zu diesen unabhängigen Spiele-Studios in fünf oder zehn Jahren eine ganze andere sein.“

Was haltet ihr von Ryans Sichtweise? Befürwortet ihr den Fokus auf große Triple-A-Produktionen? Oder sollten sich die PlayStation-Studios auch weiterhin an kleineren Projekten versuchen, die vor allem mit ungewöhnlichen Spielerfahrungen aufwarten? Verratet es uns in den Kommentaren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4