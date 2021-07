The King of Fighters XV: Neuer Charakter-Trailer zu King of Dinosaurs

Das Kampfspiel "The King of Fighters XV" erscheint zwar erst im nächsten Jahr, jedoch hat SNK einen weiteren Charakter-Trailer bereitgestellt, der uns King of Dinosaurs vorstellen soll.

Die Verantwortlichen von SNK haben einen weiteren Trailer zu dem kommenden Kampfspiel „The King of Fighters XV“ veröffentlicht. Mit diesem stellt man uns den spielbaren Charakter King of Dinosaurs vor, der damit einem umfangreichen Kader beitritt.

Mit der Wut der Saurier

Bei King of Dinosaurs handelt es sich um einen Kämpfer im Tyrannosaurus Rex-Kostüm, der seine Gegner in Grund und Boden stampft. Mit seiner überwältigenden Kraft schafft er es die Gegner zu dominieren, wobei er auch Angriffe einsetzt, die an den Dinosaurier angelehnt sind. Allerdings ist er nicht der schnellste Kämpfer, weshalb er gegen flinke Gegner in Schwierigkeiten geraten könnte.

Bisher hatten die Entwickler bereits einige Kämpfer bestätigt, die ebenfalls in „The King of Fighters XV“ auftauchen werden. Demnach können sich die Spieler auf Ramon, Luong, Vanessa, Blue Mary, Ralf Jones, Leona Heidern, Clark Still, Robert Garcia, Ryo Sakazaki, Shermie, Chris, Mai Shiranui, King, Yashiro Nanakase, Yuri Sakazaki, Terry Bogard, Andy Bogard, Kyo Kusanagi, Chizuru Kagura, Iori Yagami, Joe Higashi, Benimaru Nikaisdo, Meitenkun und Shun’ei freuen.

„The King of Fighters XV“ hat noch keinen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Es wurde lediglich bestätigt, dass das Kampfspiel im ersten Quartal 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Hier ist der neue Trailer zu King of Dinosaurs:

