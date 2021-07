Respawn Entertainment: Studio sucht Verstärkung für neues Singleplayer-Spiel

Die "Titanfall"-Macher suchen Unterstützung für ein neues Singleplayer-Abenteuer.

Bereits seit einigen Monaten ist bekannt, dass die „Titanfall“-Macher von Respawn Entertainment an einem neuen Projekt arbeiten. Nun sucht das Entwicklerstudio, wie PlayStation Universe berichtet, hierfür Verstärkung, die einem kleinen Team dabei helfen soll, ein neues Singleplayer-Spiel auf die Beine zu stellen.

Respawn Entertainment: Studio arbeitet an „brandneuem Singleplayer-Abenteuer“

Genauer wandte sich Mohammad Alavi über Twitter an die Öffentlichkeit, der als Creative Director bei Respawn für das noch unangekündigte Game zuständig ist. In seiner Nachricht schreibt er, „ein kleines, aber ehrgeiziges Team mit einer Geschichte von großen Träumen und großen Erfolgen“, würde derzeit an dem kommenden Singleplayer-Abenteuer arbeiten.

Gesucht werden insbesondere erfahrene Leute aus der Branche, die sich dem Projekt anschließen sollen. Das Studio möchte für dieses neue Spiel die Positionen eines Lead Technical Game Designers, eines Senior Technical Game Designers, eines Senior Combat Designers und eines Senior Level Designers besetzen. Weitere Details zum Titel sind derzeit indes noch nicht bekannt.

Neben diesem noch unangekündigten Singeplayer-Game arbeitet Respawn Entertainment aktuell noch an einer Fortsetzung seines Action-Adventures „Star Wars Jedi: Fallen Order“, das bisher ebenfalls noch nicht offiziell enthüllt wurde.

Darüber hinaus werkelt das Studio weiterhin fleißig an seinem Shooter-Hit „Apex Legends“. Im Rahmen des gestrigen EA Play Live-Events wurde zum Battle Royale-Game ein Trailer zur nächsten Season präsentiert, die den Namen „Entstehung“ tragen wird.

