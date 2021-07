Eldest Souls: Boss-Rush-Soulslike mit einem passenden Launch-Trailer veröffentlicht

Ab sofort ist das Boss-Rush-Abenteuer "Eldest Souls" für die Konsolen und den PC erhältlich. Der passend dazu veröffentlichte Launch-Trailer vermittelt Eindrücke davon, was spielerisch auf interessierte Nutzer zukommt.

"Eldest Souls" ist ab sofort erhältlich.

Mit „Eldest Souls“ veröffentlichten die Entwickler der Fallen Flag Studios und der Publisher United Label einen Titel, der sich vor allem an Spieler richtet, die auf der Suche nach einer knackigen Herausforderung sind.

Spielerisch haben wir es bei „Eldest Souls“ mit einem klassischen Boss-Rush-Abenteuer zu tun, das mit Elementen eines Soulslike-Titels aufwartet. Ihr tretet nach und nach gegen mächtige Bosse an und erhaltet nach einem Sieg die Möglichkeit, euren Charakter kontinuierlich zu verbessern. Einen Eindruck von der spielerischen Umsetzung von „Eldest Souls“ liefert euch der heute ebenfalls veröffentlichte Launch-Trailer.

Einzigartige Bosse warten auf Abenteurer

Wie es in der offiziellen Beschreibung weiter heißt, stellt euch jeder Bosskampf in „Eldest Souls“ vor immer neue Herausforderungen und setzt individuelle Strategien voraus. Abgerundet wird das Boss-Rush-Abenteuer von einer abwechslungsreichen Welt, in der spannende Geschichten und interessante Charaktere gleichermaßen auf die Spieler warten.

Zum Thema: Eldest Souls: Animierter Trailer stimmt auf das gnadenlose Boss-Rush-Abenteuer ein

„Wer siegreich hervorgeht, beansprucht die himmlischen Kräfte der alten Götter für sich und schaltet so eine Fülle an einzigartigen Talenten und Fähigkeiten frei. Dabei können die Spieler durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ihren ganz eigenen Kampfstil gestalten“, heißt es abschließend.

„Eldest Souls“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Eldest Souls