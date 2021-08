Take-Two: Zeitplan für Veröffentlichungen – Tiny Tina’s Wonderland, GTA 5 für PS5 und mehr

"GTA 5" erscheint in diesem Jahr als New-Gen-Fassung.

Take-Two Interactive hat vor einigen Stunden die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und zugleich einen Zeitplan für kommende Veröffentlichungen enthüllt. In diesem Zuge wurden die Release-Fenster für eine ganze Reihe neuer Titel genannt – darunter viele Veröffentlichungen für PS4 und PS5.

Die Timeline wurde vom Analysten Daniel Ahmad auf Twitter geteilt. Der Übersicht lässt sich unter anderem entnehmen, dass „Tiny Tina’s Wonderland“ weiterhin Anfang 2022 auf den Markt gebracht werden soll. In der Liste ist grob von einem Q4-2022-Release die Rede – als im Zeitraum von Januar bis März 2022.

Die weiter unten eingebettete Grafik zeigt auch Veröffentlichungsfenster für „OlliOlli World“ und „WWE 2K22“. Beide sollen im Finanzjahr 2022 erscheinen – also irgendwann bis Ende März 2022. Im Fall von „WWE 2K22“ werden in der Übersicht keine Plattformen genannt. Die New-Gen-Konsolen und die direkten Vorgänger dürften allerdings die Zielsysteme sein.

„Kerbal Space Program 2“ folgt im Fiskaljahr 2023. Mit der „Kerbal Space Program Enhanced Edition“ ist hingegen schon im Herbst 2021 zu rechnen. Der Launch erfolgt für PS5 und Xbox Series X/S. Nachfolgend die Übersicht mit „Hades“ (Disk), „NBA 2K22“, „GTA 5“ als New-Gen-Version, „GTA Online“ als New-Gen-Standalone-Fassung und weiteren Veröffentlichungen.

Die Release-Zeiträume und Termine in der Übersicht:

Take-Two gab in dieser Woche ebenfalls bekannt, dass „Grand Theft Auto 5“ mittlerweile mehr als 150 Millionen Mal verkauft wurde, womit sich die Gesamtzahl der „GTA“-Serie auf 350 Millionen Einheiten erhöhen konnte. Ebenfalls sickerte durch, dass im August eine neue Marke enthüllt wird und der Publisher den Abo-Diensten weiterhin skeptisch gegenübersteht.

Take Two’s new pipeline shows that Tiny Tina’s Wonderlands is set to launch between Jan – March 2022. pic.twitter.com/U296hR2cxK

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 2, 2021