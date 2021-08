Take-Two: Franchise-Ankündigung im August und Verschiebungen

Was hat 2K in der Pipeline?

2K möchte im laufenden Monat ein neues Franchise ankündigen. Der Publisher bestätigte diesen Plan während der Telefonkonferenz der Muttergesellschaft Take-Two, in deren Rahmen die Ergebnisse des jüngsten Geschäftsquartals im Fokus standen. Das neue Franchise soll während des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2022 endet, veröffentlicht werden.

„Später in diesem Monat wird 2K Details zu einem weiteren aufregenden neuen Franchise enthüllen, das für den Start in diesem Geschäftsjahr geplant ist“, so der Take-Two-Präsident Karl Slatoff.

Wann genau es zur Enthüllung kommen wird, ist noch unklar. Allerdings gibt es einschlägige Spekulationen. So könnte die neue Marke auf der Gamescom 2021 angekündigt werden, die im zweiten Jahr in Folge als rein digitales Event veranstaltet wird. Der Start erfolgt mit der Opening Night Live Show am 25. August, bevor die Hauptveranstaltungstage am 26. und 27. August stattfinden.

Zwei wichtige Spiele verschoben

Während der Telefonkonferenz am Montag gab Take-Two ebenfalls bekannt, dass sich der Launch von zwei „Immersive Core“-Titeln auf einen späteren Zeitpunkt im laufenden Geschäftsjahr verzögert. Die Spiele wurden zunächst nicht beim Namen genannt. Einer der unangekündigten immersiven Kerntitel von Take-Two kommt vom 2K Games-Label. Es ist womöglich ein neues „BioShock“.

Das Oberhaupt Strauss Zelnick betonte, dass die Titel verschoben wurden, damit sich die Entwicklerteams auf den Feinschliff konzentrieren können. Er fügte hinzu, dass die Verzögerungen nicht mit COVID zusammenhängen. Die Teams konnten während der Pandemie effizient zu Hause arbeiten. Weitere Verschiebungen sind momentan nicht geplant.

2K betonte bereits im vergangenen Mai, dass im laufenden Geschäftsjahr 21 Spiele veröffentlicht werden sollen, darunter vier immersive Kernspiele – zwei aus „bewährten“ Franchises und zwei basierend auf neuen Marken.

Weitere Meldungen zu Take-Two:

Take-Two kündigte am Montag ebenfalls an, dass „Grand Theft Auto 5“ mehr als 150 Millionen Mal verkauft wurde. Auch zu „Red Dead Redemption 2“ wurde eine neue Zahl genannt. Unsere Meldung zu diesem Thema findet ihr hier.

