Ghost of Tsushima: Die Preload-Phase des Director’s Cuts ist gestartet

Der Director's Cut von "Ghost of Tsushima" erscheint in genau einer Woche.

Falls ihr den Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ vorbestellt habt, könnt ihr euch das Spiel jetzt über den PlayStation Store herunterladen. Auf der PS5 benötigt die erweiterte Fassung rund 58 Gigabyte an freiem Speicherplatz. Die ursprüngliche Dateigröße liegt bei 35 Gigabyte.

Die neuen Inhalte und Verbesserungen

Zu den neuen Inhalten gehört unter anderem eine Story-Erweiterung, in der ihr mit Protagonist Jin Sakai eine neue Insel erkunden werdet. Damit werdet ihr geschätzt 15 Stunden beschäftigt sein und auf diverse neue Inhalte stoßen, zum Beispiel weitere Gegnertypen oder ein paar Minispiele. Zusätzlich erhaltet ihr im Spiel ein Skin-Set und einen Talisman. Auch ein digitales Artbook, Informationen des Directors und einen Technikpunkt bekommt ihr durch den Kauf.

Der Online-Modus „Legends“ ist ebenfalls enthalten, der am Release-Tag als Standalone-Version erscheinen wird. Somit können Interessierte den Multiplayer-Part auch separat erwerben.

Natürlich werden auf der neuen Sony-Konsole neue Funktionen wie der 3D-Sound oder das haptische Feedback des Controllers genutzt. Diese sollen sich „nahtlos in die Iki-Erweiterung einfügen„. Das Spiel wird in dynamischer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde dargestellt.

Weitere Details zur Iki-Erweiterung findet ihr hier:

Related Posts

„Ghost of Tsushima“ kommt am 20. August für PS5 (69,99 Euro) und PS4 (59,99 Euro) in den Handel. Solltet ihr die PS4-Version besitzen, könnt ihr zum Preis von 19,99 Euro ein Upgrade in Anspruch nehmen. Euer Speicherstand lässt sich übrigens auf die PS5 übertragen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima