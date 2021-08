Marvel’s Avengers: Ein neues Lebenszeichen zum Spider-Man-DLC

In den vergangenen Monaten wurde es leider recht still um den PlayStation-exklusiven Spider-Man-DLC zu "Marvel's Avengers". In einem kurzen Statement lieferten uns die Entwickler von Crystal Dynamics heute zumindest ein kleines Status-Update.

"Marvel's Avengers" wird langfristig mit neuen Inhalten unterstützt.

Nachdem die Entwickler von Crystal Dynamics bereits vor dem offiziellen Release darauf hinwiesen, dass „Marvel’s Avengers“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll, wurde nur kurze Zeit später ein DLC rund um den beliebten Superhelden Spider-Man angekündigt.

Abgesehen von der Tatsache, dass das besagte Download-Paket exklusiv für die PlayStation-Plattformen erscheinen und der sympathischen Spinne von nebenan den Weg in „Marvel’s Avengers“ ebnen wird, wurden bisher keine konkreten Details zum Spider-Man-DLC genannt. Erschwerend kam hinzu, dass es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde. Ein schlechtes Vorzeichen?

Release weiterhin für 2021 geplant

Laut offiziellen Angaben nicht. Wie Scott Walters, der verantwortliche Senior-Game-Designer hinter „Marvel’s Avengers“, auf Nachfrage der Kollegen von Screenrant bestätigte, ist der Spider-Man-DLC weiterhin für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Wann mit der Enthüllung weiterer Details und erster Eindrücke zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Der „Krieg um Wakanda“-DLC hat einen Termin

„Was wir jetzt sagen können, haben wir immer geplant und versucht, Spider-Man 2021 für PlayStation-Besitzer herauszubringen. Es befindet sich immer noch auf dem richtigen Weg. Daher werden wir später in diesem Jahr weitere Ankündigungen dazu vornehmen“, wird Walters zitiert.

Über einen Mangel an neuem Content können sich Besitzer von „Marvel’s Avengers“ in diesen Tagen dennoch nicht beschweren. So steht mit „Der Krieg um Wakanda“ die neueste Erweiterung in den Startlöchern, die am 17. August 2021 erscheint und unter anderem den neuen Helden Black Panther mit sich bringt.

Quelle: Screenrant

