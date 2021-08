Cyberpunk 2077: Die ersten kostenlosen Download-Inhalte stehen bereit

"Cyberpunk 2077" wurde mit dem Update 1.3 versehen.

Nach der offiziellen Ankündigung am gestrigen Dienstag steht das Update 1.3 zu CD Projekts Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ ab sofort zur Verfügung.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit dem bisher größten Patch zu „Cyberpunk 2077“ zu tun, der nicht nur diverse Verbesserungen und Bugfixes mit sich bringt. Darüber sind die ersten kostenlosen Download-Inhalte an Bord, die eigentlich schon vor einigen Monaten veröffentlicht werden sollten. Aufgrund der technischen und spielerischen Probleme, mit denen „Cyberpunk 2077“ zum Release vor allem auf der PlayStation 4 und der Xbox One zu kämpfen hatte, rückte zuerst jedoch die Verbesserung des Hauptspiels in den internen Fokus.

Kosmetische Extras und ein neues Fahrzeug

Freuen dürft ihr euch zum einen über ein alternatives Erscheinungsbild für Johnny Silverhand, das in den Optionen des Spiels unter dem Reiter „Zusätzlicher Inhalt“ aktiviert werden kann. Des Weiteren halten die „Mehrlagige Deltajock-Jacke aus Syn-Leder“ sowie die „Leuchtende Punk-Jacke“ Einzug, die ihr euch in Vs Wohnung überstreifen könnt, nachdem ihr die Mission „Die Spritztour“ abgeschlossen habt.

Und dann wäre da noch das neue Fahrzeug „Archer Quartz ‚Bandit'“, das ihr euch sowohl in Form einer Belohnung als auch ganz klassisch käuflich sichern könnt. Welche Neuerungen und Verbesserungen im Zuge des Updates 1.3 sonst noch geboten werden, erfahrt ihr hier.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den Konsolen der neuen Generation gespielt werden. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler von CD Projekt an einem umfangreichen technischen Upgrade beziehungsweise einer nativen Version von „Cyberpunk 2077“ für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S.

Einen konkreten Termin bekam das Next-Gen-Upgrade bisher allerdings nicht spendiert. Stattdessen ist nur von einem Release in diesem Jahr die Rede.

Quelle: CD Projekt

