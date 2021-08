Cyberpunk 2077: Update 1.3 und kostenloser DLC enthüllt – Patchnotes

CD Projekt hat in den Abendstunden für „Cyberpunk 2077“ das „in Kürze“ erscheinende Update 1.3 angekündigt, das unter anderem neue Inhalte in das Spiel bringt. Dazu gehören neue Jacken, ein neues Auto und ein alternatives Erscheinungsbild für Johnny Silverhand, bei dem die Spieler bestimmte Punkte im Spiel erreichen müssen, um Zugang zu erhalten. Nachfolgend die Details:

Johnny Silverhands alternatives Erscheinungsbild : Kann in den Einstellungen auf der Registerkarte „Zusätzlicher Inhalt“ aktiviert werden.

: Kann in den Einstellungen auf der Registerkarte „Zusätzlicher Inhalt“ aktiviert werden. Mehrlagige Deltajock-Jacke aus Syn-Leder, leuchtende Punk-Jacke : Beide sind in Vs Wohnung erhältlich, nachdem ihr nach Abschluss von The Ride (Die Spritztour) eine Nachricht von Viktor erhalten habt. Sie sind standardmäßig von seltener / ikonischer Qualität. Handwerksspezifikationen zum Herstellen einer höheren Qualität werden ebenfalls freigeschaltet.

: Beide sind in Vs Wohnung erhältlich, nachdem ihr nach Abschluss von The Ride (Die Spritztour) eine Nachricht von Viktor erhalten habt. Sie sind standardmäßig von seltener / ikonischer Qualität. Handwerksspezifikationen zum Herstellen einer höheren Qualität werden ebenfalls freigeschaltet. Archer Quartz „Bandit“ (Fahrzeug): Erhältlich als Belohnung oder zum Kauf (je nach Wahl des Spielers), nachdem man Ghost Town abgeschlossen und eine Nachricht von Dakota oder Rogue erhalten hat. Falls ihr die Nachricht nicht erhaltet, sollt ihr sicherstellen, dass ihr euch im Badlands-Gebiet aufhaltet und euch von Dakotas Werkstatt entfernt. Es dauert außerdem ein paar Tage im Spiel, bis Dakota sich bei euch meldet.

Weitere Zusatzinhalte geplant

Das Update 1.3 für „Cyberpunk 2077“ hat noch mehr zu bieten. Den vollständigen (und deutschsprachigen) Changelog könnt ihr euch auf deranschauen. Aufgelistet sind allgemeine Verbesserungen, Änderungen an der Balance, Optimierungen am Gameplay, Stabilitätsverbesserungen, Überarbeitungen des User-Interfaces und der Grafik sowie Veränderungen an den Quests.

„Dieser Patch ist unser bisher größter“, so Senior-Designer Miles Tost zu den zusätzlichen Inhalten. „Wir haben uns viel Mühe gegeben. Also betrachtet die DLCs, die ihr jetzt habt, als eine Art Leckereien, eine Art Kirsche obendrauf.“

„Die Realität ist natürlich, und wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass wir ein wenig zwischen verschiedenen Arten von zusätzlichen Inhalten unterscheiden, zwischen DLCs, zusätzlichen Gegenständen, von denen wir im Laufe der Zeit viele haben werden, und natürlich den gigantischen Erweiterungspässen, über die wir später etwas sagen werden“, so die weiteren Worte.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Die DLC- und Story-Erweiterungen von „Cyberpunk 2077“ sollten ursprünglich vor der Veröffentlichung des Spiels angekündigt werden. Doch die Pläne änderten sich nach mehreren Verzögerungen des Titels, der im Dezember 2020 mit reichlich Problemen an den Start ging.

