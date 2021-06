Cyberpunk 2077: CD Projekt mit der Performance mittlerweile zufrieden

"Cyberpunk 2077" wurde in den vergangenen Monaten mit diversen Performance-Updates versehen.

Als „Cyberpunk 2077“ Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, hatten vor allem Spieler auf den Konsolen Xbox One und PlayStation 4 mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen.

Eine Begebenheit, die dazu führte, dass sich Sony Interactive Entertainment dazu entschloss, „Cyberpunk 2077“ vorübergehend aus dem PlayStation Store zu entfernen. Nach diversen großen Updates, mit denen Fehlerbehebungen und technische Verbesserungen Einzug hielten, kehrte „Cyberpunk 2077“ kürzlich wieder in den PlayStation Store zurück.

Entwickler planen weitere Verbesserungen

Auch wenn „Cyberpunk 2077“ im PlayStation Store mit dem Hinweis versehen wurde, dass das Rollenspiel aufgrund von Performance-Problemen nicht auf dem Standard-Modell der PlayStation 4 gespielt werden sollte, sind die Entwickler von CD Projekt mit dem Zustand beziehungsweise der Performance von „Cyberpunk 2077“ mittlerweile zufrieden. Darauf wies das Studio in einem aktuellen Statement hin und merkte zudem an, dass die Entwickler nun in der Lage sind, weitere Verbesserungen vorzunehmen oder an Features zu arbeiten, die von der Community eingefordert wurden.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Die meistgemeldeten Probleme

„Dahingehend haben wir ein zufriedenstellendes Niveau erreicht“, führte Adam Kiciński, der CEO von CD Projekt im Rahmen der „WSE Innovation Day Conference“ aus. „Wir haben auch daran gearbeitet, die grundlegende Qualität zu verbessern, worüber wir auch sehr glücklich sind. Natürlich haben wir auch Bugs und visuelle Fehler entfernt und das werden wir zukünftig weiter tun. Mit der Zeit werden wir zudem Optimierungen an den allgemeinen Spielsystemen einführen, die von den Spielern hervorgehoben wurden.“

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den New-Generation-Systemen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt werden. Im Laufe des Jahres folgen zudem umfangreiche technische Upgrades für die neuen Konsolen.

Einen konkreten Termin bekam das Next-Gen-Upgrade bisher nicht spendiert.

Quelle: Videogameschronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077