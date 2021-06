Cyberpunk 2077: Die meistgemeldeten Probleme

"Cyberpunk 2077" wurde in den vergangenen Monaten mit mehreren Updates verbessert. Doch noch immer gibt es Probleme, die den Spielspaß trüben können.

"Cyberpunk 2077" erscheint im Herbst als PS5-Version.

Der Launch von „Cyberpunk 2077“ verlief alles andere als zufriedenstellend. Zahlreiche Fehler und eine nicht akzeptable Performance zwangen Sony dazu, das Spiel aus dem PlayStation Store zu nehmen. CD Projekts Aktienkurs rutschte nach unten und der Ruf des Studios war von einem auf den nächsten Tag beschädigt.

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Updates veröffentlicht wurden und „Cyberpunk 2077“ mit einer Kaufwarnung wieder in den PlayStation Store zurückkehrte, gibt es noch immer Fehler, die Spieler plagen können. Die momentan am häufigsten gemeldeten Probleme hat CD Projekt auf der offiziellen Seite aufgelistet.

Die am häufigsten gemeldeten Probleme von „Cyberpunk 2077“ in der Übersicht:

Play it Safe: Takemura ruft auch nach Abschluss anderer Hauptquests nicht an, das Ziel bleibt bei „Verfolge andere Spuren oder warte, bis Takemura bereit ist“ hängen.

Cyberpsycho-Sichtung: Smoke on the Water: Die Quest kann im Journal ohne Ziel hängen bleiben, obwohl sie abgeschlossen ist.

Die Quest kann im Journal ohne Ziel hängen bleiben, obwohl sie abgeschlossen ist. Sweet Dreams: Stefan fehlt und es ist nicht möglich, die Quest fortzusetzen.

Wie sich der Beschreibung der Fehler entnehmen lässt, haben die Probleme einen Einfluss auf den Fortschritt von „Cyberpunk 2077“, was besonders frustrierend ist.

CD Projekt bedankt sich dafür, dass von den Spielern auf die Probleme aufmerksam gemacht wurde. „Wir haben sie mit unserem Entwicklungsteam geteilt und sie werden untersucht“, so das Unternehmen.

Wie erwähnt gab Sony im PlayStation Store eine Kaufwarnung heraus. Demnach solltet ihr darauf verzichten, „Cyberpunk 2077“ auf der Standard-PS4 zu spielen und stattdessen eine PS4 Pro oder PS5 nutzen.

Für PS5 und Xbox Series X im Herbst

Zwar kann „Cyberpunk 2077“ auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden. Doch handelt es sich dabei lediglich um die Last-Gen-Version, die über die Abwärtskompatibilität der Hardware zum Laufen gebracht wird.

Eine eigens entwickelte New-Gen-Version von „Cyberpunk 2077“ befindet sich ebenfalls in der Pipeline. Sie soll im Herbst dieses Jahres zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt auf den Markt gebracht werden. Auch Download-Erweiterungen sind im Anmarsch. Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer News-Übersicht.

