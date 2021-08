RiMS Racing: Rennspiel ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

"RiMS Racing" ist ab sofort erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon gaben die Entwickler der RaceWard Studios bekannt, dass das Rennspiel „RiMS Racing“ ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich ist.

Begleitet wird die heutige Veröffentlichung vom obligatorischen Launch-Trailer, der mit rasant geschnittenen Spielszenen Lust auf mehr machen soll. In „RiMS Racing“ griffen die Macher der RaceWard Studios mit der Kawasaki Ninja ZX10 RR, der Aprilia RSV4, die BMW M1000 RR, der Ducati Panigale V4R, der Honda CBR1000 RR, der MV Agusta F4 RC, der Suzuki GSXR-1000 und der Yamaha YZF R1 insgesamt acht der schnellsten Motorräder auf und bildeten diese im Detail nach. Besonders großen Wert legen die Entwickler dabei auf den Realismus.

Viele Faktoren wirken sich auf das Fahrverhalten aus

Dementsprechend wirken sich verschiedene Faktoren wie euer Fahrstil oder der Zustand der Komponenten auf das Fahrverhalten der Motorräder aus. „Indem es die Individualisierung auf ein realitätsnahes Niveau hebt und dank eines Physik-Systems, das Präzision in den Vordergrund stellt, unterstreicht RiMS Racing das Zusammenspiel der einzelnen Teile und stellt die Mechanik in den Mittelpunkt des Gameplays“, so die Entwickler weiter.

Des Weiteren stellen die RaceWard Studios unterschiedliche Tools in Aussicht, mit denen ihr die mechanischen Komponenten für Upgrades identifizieren könnt – wie den Motorrad-Status-Check (MSC), der eine Echtzeit-Analyse des Zustands und der Leistung der Maschine liefert. Im Fahrer-Hauptquartier wiederum könnt ihr eure Komponenten in Augenschein nehmen und je nach Bedarf ein- oder ausbauen.

„RiMS Racing“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Nintendos Switch wird am 16. September 2021 versorgt.

