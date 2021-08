WWE 2K22: Zwei neue Screenshots zeigen Edge in Aktion – SummerSlam-Ankündigung angedeutet

2K Sports und Visual Concepts arbeiten mit Hochdruck an der kommenden Wrestlingsimulation „WWE 2K22“, die die Reihe nach einigen sehr negativ aufgenommenen Ablegern und einem Sabbatjahr zurück zu alter Stärke bringen soll. Dafür möchte man unter anderem an der grafischen Front große Fortschritte machen, die die WWE-Superstars in einem noch besseren Licht dastehen lassen sollen.

Weitere Details am Wochenende

Nun haben die Verantwortlichen via Twitter zwei neue Screenshots zu „WWE 2K22“ veröffentlicht, die uns den „Rated-R Superstar“ Edge zeigen. Somit kann man einen Eindruck von dem Hall of Famer erhalten, der im vergangenen Jahr nach einer schwerwiegenden Nackenverletzung aus seiner Rente zurückkam. Das Resultat des neuen Face-Scanning-Systems, das über 80 hochauflösende Kameras verwendet, um die Superstars so detailliert wie möglich darzustellen, kann man bereits in den zwei Screenshots erkennen.

Mehr zum Thema: WWE 2K22 – Gameplay soll schon jetzt „fantastisch“ sein

Des Weiteren haben die Entwickler angedeutet, dass man im Rahmen des SummerSlams mehr zu „WWE 2K22“ zeigen wird. Somit kann man damit rechnen, dass am Wochenende ein weiterer Trailer zum Spiel enthüllt wird. Möglicherweise wird man auch einen offiziellen Erscheinungstermin mitteilen, da weiterhin unbekannt ist, wann die Wrestlingsimulation auf den Markt kommen wird.

Sobald weitere Informationen zu „WWE 2K22“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier sind erst einmal die zwei neuen Screenshots:

