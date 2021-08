Spider-Man No Way Home: Erster Trailer zum Marvel-Blockbuster veröffentlicht

Der erste Trailer zum kommenden Marvel-Blockbuster "Spider-Man: No Way Home" ist online. Darin deutet sich bereits an, dass im Kinofilm allerlei Probleme auf den jungen Peter Parker zukommen werden.

In "Spider-Man: No Way Home" steckt Peter Parker in Schwierigkeiten.

Das Warten hat endlich ein Ende: In den frühen Morgenstunden veröffentlichten Sony Pictures und Marvel Entertainment den ersten offiziellen Trailer zum neuen Kino-Blockbuster „Spider-Man: No Way Home“. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Spider-Man No Way Home: Verbrechen, Magie und das Marvel-Multiversum

Nach den schockierenden Ereignissen im Finale von „Spider-Man: Far From Home“ weiß nun die ganze Welt, dass Peter Parker (Tom Holland) der Superheld Spider-Man ist. Für den jungen Protagonisten und jene, die ihm nahestehen, bricht eine finstere Zeit an, denn er wird des Mordes beschuldigt und auch jene, die er liebt, werden permanent beäugt. Peter sucht deshalb verzweifelt nach einer Möglichkeit, um die Dinge wieder geradezubiegen.

Dieser Weg führt ihn zu Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), den er fragt, ob er mittels Magie die Menschen vergessen lassen könnte, was geschah. Der Oberste Zauberer spricht eine Formel, doch etwas läuft schief: Da sie mit der Realität herumgespielt haben, finden sie sich plötzlich in den Wirren des Multiversums wieder und dort warten einige altbekannte Bösewichte bereits auf eine Chance, Spider-Man endgültig ausschalten zu können.

Regie beim kommenden Marvel-Blockbuster führt Jon Watts, der bereits die beiden Vorgänger „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: Far From Home“ inszeniert hatte. Das Drehbuch schrieben erneut Chris McKenna und Erik Sommers, die schon die Skripte der beiden vorherigen MCU-Ableger des Franchise beisteuerten. Als Produzenten sind Kevin Feige und Amy Pascal am Projekt involviert.

„Spider-Man: No Way Home“ startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

