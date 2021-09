PS5 vs. Xbox Series X: First-Party-Titel werden laut White Paper Games den Unterschied machen

In einem Interview sprachen die Indie-Entwickler von White Paper Games über die Hardware der New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X. Laut den kreativen Köpfen hinter dem Adventure "Conway: Disappearance at Dahlia View" liegt es vor allem an den First-Party-Produktionen, die Leistungsfähigkeit der beiden Konsolen unter Beweis zu stellen.

Seit der offiziellen Enthüllung der jeweiligen Spezifikationen wird fleißig über die unterschiedlichen Hardware-Ansätze, die von Microsoft und Sony verfolgt werden, diskutiert.

Während die PlayStation 5 vor allem mit ihrer ungemein schnellen SSD punktet, liegt der Vorteil der Xbox Series X in der höheren GPU-Leistung. Welcher Ansatz sich als der effektivere erweisen wird, muss die Zukunft zeigen. In einem Interview sprach David Smith von White Paper Games über die Hardware der neuen Konsolen-Generation und wies darauf hin, dass Indie-Studios beziehungsweise Entwickler von kleineren Produktionen die Hardware-Unterschiede problemlos ignorieren können, da Studios dieser Größenordnung ohnehin nicht in der Lage sind, die Hardware der PS5 oder der Xbox Series X auszureizen.

Entwickler freuen sich auf kommende Titel von Naughy Dog

Daher sei es an First-Party-Studios wie Naughty Dog („Uncharted“, „The Last of Us“) oder den „Gears“-Machern von The Coalition, das Potenzial der neuen Konsolen unter Beweis zu stellen. „Wenn es um kleinere Teams geht, die an plattformübergreifenden Titeln arbeiten, macht das keinen großen Unterschied“, führte Smith aus. „Im Endeffekt wird die Unreal Engine kontinuierlich für beide Hardware-Sets optimiert und es liegt im Interesse von Epic, sie mit Funktionen wie Raytracing aufeinander abzustimmen. Wir haben während der Entwicklung von Conway keine signifikanten Leistungsunterschiede zwischen den beiden Konsolen festgestellt.“

„Die First-Party-Studios und Plattforminhaber werden diejenigen sein, die über die Zeit und die Ressourcen verfügen, um die Hardware voranzutreiben und das Beste aus der Hardware herauszuholen. Wir freuen uns sehr darauf zu sehen, was Unternehmen wie Naughty Dog und The Coalition auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series erreichen.“

Derzeit arbeitet White Paper Games an dem Adventure „Conway: Disappearance at Dalhia View“, das im Herbst dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht wird.

