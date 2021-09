Dead by Daylight: Hellraiser-Kapitel veröffentlicht

"Dead by Daylight" kann mit dem "Hellraiser-Kapitel" erweitert werden. Es steht im PlayStation Store zum Download bereit und zeigt sich ebenfalls in einem Trailer.

Für „Dead by Daylight“ wurde wie im Vorfeld angekündigt das „Hellraiser-Kapitel“ veröffentlicht. Ihr könnt es kostenpflichtig beziehen. Das „Hellraiser-Kapitel“ bekommt ihr für 4,99 Euro im PlayStation Store. Was euch damit erwartet, zeigt unterhalb dieser Zeilen ein Trailer mit Spielszenen.

Die „Hellraiser“-Erweiterung enthält mit Pinhead einen neuen Killer. Zudem schaltet ihr mit dem Kauf der Erweiterung einen Glücksbringer frei. Es ist der Rätselwürfel.

„Der neue Killer ist ein Dämon für einige und ein Engel für andere: Pinhead ist der Anführer einer außerdimensionalen Gruppe namens die Zenobiten. Er hat sich der Erforschung der äußersten Erfahrungsregionen durch den grenzenlosen Kick von Vergnügen und Schmerz verschrieben und greift seine Opfer mit Haken und Ketten an“, so die Macher zur Erweiterung.

Der Rätselwürfel dient wiederum als Schlüssel zu Pinheads Dimension und ist bereit, „jedem süßes Leid zu bescheren“.

„Dead by Daylight“ ist ein Multiplayer-Action-Horrorspiel, bei dem ein Spieler die Rolle eines brutalen Killers übernimmt und die anderen vier als Überlebende spielen. Als Killer ist es euer Ziel, so viele Überlebende wie möglich zu opfern. Als Überlebende ist es euer Ziel, zusammenzuarbeiten, um auszuweichen, zu entkommen und – was am wichtigsten ist – am Leben zu bleiben.

