God of War Ragnarök: Cory Barlog ist nicht der Game Director – Eric Williams übernimmt

Nach dem Erfolg des 2018 erschienenen "God of War" haben sich die Santa Monica Studios bei "God of War: Ragnarök" für einen Wechsel des Directors entschieden. Cory Barlog wird von Eric Williams ersetzt.

Die zuständigen Entwickler der Santa Monica Studios haben nach der heutigen Vorstellung von „God of War: Ragnarök“ eine interessante Information zu der Entwicklung verraten. Demnach hat man sich für einen Wechsel des Game Directors entschieden.

Eine Tradition wird fortgesetzt

Cory Barlog, der bereits die Leitung hinter „God of War 2“ und dem aktuellsten Ableger aus dem Jahre 2018 hatte, ist nicht federführend an „God of War: Ragnarök“ beteiligt. Stattdessen hat Eric Williams die Rolle übernommen. Er hatte bereits in verschiedensten Positionen an allen bisherigen Teilen der Reihe mitgearbeitet und darf sich erstmals als Game Director versuchen.

Selbstverständlich versucht Williams an den Erfolgen von Barlog anzuknüpfen und dem Abenteuer seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Man möchte den Spielern weiterhin packende Abenteuer bieten und zugleich einen epischen Abschluss der nordischen Saga auf den Bildschirm zaubern. Cory Barlog betonte zu dem Wechsel des Directors, dass es bei Santa Monica Studios eine Tradition sei, die überaus überragende Resultate hervorbrachte. Des Weiteren sei es eine extreme mentale Belastung, wenn man jahrelang an einem Werk dieses Ausmaßes arbeitet. Deshalb ist es auch besser, wenn man sich an etwas Neuem versuchen kann.

Mit „God of War“ konnte Barlog komplett überzeugen, da er den One-Shot-Stil in der Videospielbranche einbaute. Dadurch sollte das Abenteuer stets intim und nah am Charakter erzählt werden und auf Schnitte verzichten. Dies brachte ihm eine Vielzahl an Auszeichnungen und einen hohen Metascore ein, der „God of War“ zu einem der Kritikerlieblinge der letzten Jahre machte.

Als Barlog auf sein kommendes Projekt angesprochen wurde, wollte er noch keine Details verraten. Dementsprechend wird die Zeit zeigen müssen, was der Creative Director in Zukunft für PlayStation-Spieler aus dem Hut zaubert.

