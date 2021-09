PS5: Neues Modell läuft kühler – Hardware-Test im Video

Die Unterschiede sind deutlich.

Sony hat eine Revision der PS5 veröffentlicht, die 300 Gramm leichter als das Launch-Modell ist. Kurz nach dem Marktstart begannen die ersten Leute damit, nach den Ursachen der Gewichtsersparnis zu suchen. Dabei kam heraus, dass der Kühlkörper der neuen PS5 deutlich kleiner als beim ursprünglichen Modell ist.

Der YouTuber Austin Evans zählte zu den ersten Influencern, die im Besitz der neuen Konsole waren. Nachdem er die Konsole auseinandergebaut hatte, kritisierte er den deutlich reduzierten Kühlkörper der überarbeiteten Hardware, der seiner Meinung nach die Konsole heißer laufen lässt.

CPU ist kühler

Der Inhaber des YouTube-Kanals Hardware Busters kam mit seinen tiefergreifenden Tests zu einem anderen Ergebnis. Im Gegensatz zu Evans‘ Messungen, bei denen die Temperatur der Abluftöffnungen der neuen PS5 geprüft wurde, nahm sich Hardware Busters den Temperaturen der internen Komponenten an. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die CPU der Konsole trotz des kleineren Kühlkörpers im neuen Modell tatsächlich kühler läuft.

Bei den Tests von Hardware Busters lief die CPU der neuen PS5 mit 40,08 Grad gegenüber den 51,15 Grad im Launch-Modell um 11 Grad kühler. Der Arbeitsspeicher der neuen PS5 wurde jedoch mit 48,2 Grad im Vergleich zu den 40,88 Grad im Launch-Modell heißer.

„Sie haben genau dieselben Lüfter, der Stromverbrauch ist ungefähr derselbe, die Lüftergeschwindigkeit ist auch dieselbe… der einzige Unterschied ist der Kühlkörper“, so das Fazit auf Basis der Tests. „Es ist offensichtlich, dass der Kühlkörper der neuen PlayStation 5 besser funktioniert. Er ist zwar kleiner und wiegt beim neuen Modell 300 Gramm weniger, aber er ist effektiver.“

Zwar sei beim Speicher eine höhere Temperatur messbar, doch das Wichtigste sei die CPU-Temperatur. „Meinen Daten zufolge scheint der neue Kühlkörper besser zu sein“, so Hardware Busters. Das komplette Video mit sämtlichen Ergebnissen zur neuen PS5 könnt ihr euch nachfolgend anschauen:



Weitere Änderungen

An der neuen PS5 wurden weitere Änderungen vorgenommen. Unter anderem sorgte Sony dafür, dass bei der Aufstellung der Hardware kein Schraubendreher mehr benötigt wird. Die Schraube für den Standfuß erhielt eine geriffelte Oberfläche, die dabei behilflich ist, sie mit der Hand zu befestigen. Eine weitere Änderung im leichteren Modell ist eine neue Wi-Fi-Empfängerkomponente.

Die PS5 verweilt seit November 2020 in zwei Editions auf dem Markt – eine mit und eine ohne Disk-Laufwerk. Die Preise liegen bei rund 400 und 500 Euro. Lieferengpässe sorgen nach wie vor für eine sehr beschränkte Verfügbarkeit. Doch der jüngste Verkauf bei Amazon verdeutlichte einmal mehr, dass die Interessenten hin und wieder mit etwas Glück in den Besitz der begehrten Sony-Hardware kommen können. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

