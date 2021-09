Uncharted Legacy of Thieves Collection: Remaster-Sammlung für PS5 und PC angekündigt

Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog bringen mit "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" eine weitere Remaster-Sammlung auf die PlayStation 5 und den PC. Ein erster Trailer steht zur Verfügung.

Sony Interactive Entertainment hat am heutigen Abend bekanntgegeben, dass die beiden Naughty Dog-Exklusivspiele „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ im Form einer Remaster-Sammlung für die PlayStation 5 und den PC erscheinen werden. Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ soll Anfang 2022 veröffentlicht werden.

Zwei packende Abenteuer in einem Paket

Demnach kann man sich auf einige grafische Verbesserungen einstellen, die die beiden Abenteuer in noch größerer Brillanz auf den Bildschirm bringen sollen. Allerdings haben weder Sony Interactive Entertainment noch Naughty Dog bisher entsprechende Informationen zu den Verbesserungen verraten.

In „Uncharted 4: A Thief’s End“ erlebt man das finale Abenteuer von Nathan Drake, der nach seinem Ruhestand von seinem Bruder Sam noch einmal zu einer Schatzjagd überredet wird. Daraufhin entfesselt sich ein packendes Abenteuer, das mit Rätseln, Action und einer Menge Drama gefüllt ist.

Doch auch „Uncharted: The Lost Legacy“ kann die Spieler mit einem Abenteuer in Indien begeistern. In dem Abenteuer ist erstmals Chloe Frazer im Mittelpunkt der Handlung zu sehen. Ursprünglich war das Abenteuer als Add-On zu „Uncharted 4: A Thief’s End“ geplant. Allerdings hatten die Entwickler gemerkt, dass sie viel mehr als eine kurze Story-Erweiterung erschaffen könnten und brachten ein vollwertiges Abenteuer auf den Markt.

Sobald weitere Informationen zur „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

