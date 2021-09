God of War Ragnarök: Neuer Director hält am One-Shot-Konzept fest

Wie bestätigt wurde, wird mit Eric Williams ein neuer Game-Director das Ruder übernehmen und für "God of War: Ragnarök" verantwortlich sein. Am gefeierten One-Shot-Stil des Vorgängers wird trotz allem festgehalten.

"God of War: Ragnarök" befindet sich für die PS4 und die PS5 in Arbeit.

Nach der Veröffentlichung des neuen Gameplay-Trailers am gestrigen Donnerstag Abend erreichten uns in den vergangenen Stunden diverse interessante Details zu „God of War: Ragnarök“.

Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass Cory Barlog, der noch federführend für das „God of War“ aus dem Jahr 2018 verantwortlich war, den Posten des Game-Directors räumen wird. An seine Stelle tritt Eric Williams, der in der Vergangenheit an diversen „God of War“-Projekten arbeitete und der Reihe seinen kreativen Stempel aufdrücken möchte. An einer Stärke des letzten „God of War“-Abenteuers wird er dabei allerdings festhalten.

Das One-Shot-Konzept bleibt erhalten

Die Rede ist vom One-Shot-Konzept, mit dem uns Kratos‘ Abenteuer aus dem Jahr 2018 quasi aus einem Guss präsentiert wurde und mit dem die Entwickler der Sony Santa Monica Studios seinerzeit neue Standards setzten. „Eine, ununterbrochene Aufnahme wie 2018“, hieß es auf Nachfrage eines Nutzers kurz und knapp. Allgemein möchten die kreativen Köpfe hinter „God of War: Ragnarök“ bei der audiovisuellen Umsetzung des Nachfolgers nichts dem Zufall überlassen.

So wurde vor einigen Stunden bestätigt, dass Bear McCreary für die Arbeiten an „God of War: Ragnarök“ zurückkehren und als Komponist für den Soundtrack verantwortlich sein wird. Aus seiner Feder stammte unter anderem der Soundtrack des Vorgängers.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen.

