Cyberpunk 2077: Video zeigt die Performance-Optimierungen des Updates 1.31

In dieser Woche wurde CD Projekts Rollenspiel "Cyberpunk 2077" mit dem Update auf die Version 1.31 bedacht. Wie eine Analyse verdeutlicht, sorgt das Update 1.31 für spürbare Performance-Verbesserungen.

"Cyberpunk 2077": Die Performance des Rollenspiels wird weiter optimiert.

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von CD Projekt das nächste große Update zum Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, mit dem der Titel auf die Version 1.31 gehoben wird.

Wie sich dem offiziellen Changelog entnehmen ließ, wurden mit dem neuen Patch nicht nur diverse Fehler behoben. Darüber hinaus nahmen sich die Macher von CD Projekt einmal mehr der Performance von „Cyberpunk 2077“ auf den PlayStation-Plattformen an. Dass sich in diesem Bereich erneut einiges getan hat, verdeutlicht euch eine ausführliche Video-Analyse, die „Cyberpunk 2077“ auf Basis der Version 1.31 auf der PlayStation 4, der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 5 in Aktion zeigt.

Next-Gen-Version möglicherweise erst 2022

Da weiterhin an Fehlerbehebungen und technischen Optimierungen gearbeitet wird, könnte sich der Release der Next-Gen-Version von „Cyberpunk 2077“ auf das kommende Jahr verschieben. Dies räumten die Entwickler von CD Projekt kürzlich ein und wiesen darauf hin, dass man aus dem katastrophalen PS4- beziehungsweise Xbox One-Launch entsprechende Lehren gezogen hat.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Patch 1.31 veröffentlicht – Speicheroptimierung auf PlayStation und mehr

Gleichzeitig soll gewährleistet sein, dass die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Cyberpunk 2077“ zum Release möglichst fehlerfrei ausfallen und technisch überzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet aktuell rund ein Drittel der internen Belegschaft an der Next-Gen-Version des Rollenspiels.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Stadia erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S gespielt werden.

