BPM Bullets Per Minute: Der ungewöhnliche Rhythmus-Shooter hat einen Termin

"BPM: Bullets Per Minute" erscheint auch für die Konsolen.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Playtonic Friends kündigten die Entwickler von Awe Interactive ihren im September des vergangenen Jahres bereits für den PC veröffentlichten Shooter „BPM: Bullets per Minute“ vor ein paar Monaten auch für die Konsolen an.

Unklar war bisher nur, wann die Konsolen im Endeffekt mit „BPM: Bullets per Minute“ versorgt werden sollen. Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen von Awe Interactive nun für Klarheit und gaben bekannt, dass der ungewöhnliche Shooter ab dem 5. Oktober 2021 für die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich sein wird. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann „BPM: Bullets per Minute“ zudem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

Wie es der Name des Shooters bereits andeutet, kommt es in „BPM: Bullets per Minute“ nicht nur auf einen schnellen Finger am Abzug an. Darüber hinaus wird laut Entwicklerangaben euer Rhythmusgefühl auf eine ernsthafte Probe gestellt. Ihr steht vor der Aufgabe, euch im Rhythmus der Musik durch die Gegnerhorden zu bewegen und ihren Attacken auszuweichen.

„Führe ein mächtiges Waffenarsenal, alle mit unterschiedlichem Verhalten beim Abfeuern und Nachladen im Takt des Soundtracks“, führen die Entwickler zur spielerischen Umsetzung aus. „Nutze Fähigkeiten, durch deren Anwendung sich das Spiel radikal verändert – vom Teleportieren bis zum Schleudern von Frostblitzen.“

We are excited to announce that BPM launches on October 5th for PS4 & Xbox One!

😈 Choose your Valkyrie to repel the hordes.

🎸 Shoot, jump and dodge to the beat of our epic soundtrack.

🤘 Playable on PS5 & Xbox Series X|S.

⚠️ Headbanging may occur.#indiedev #ps4 #ps5 #xbox pic.twitter.com/KrSm3RBs8H

— BPM | Rhythm FPS (@bpmgame) September 15, 2021